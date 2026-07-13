El veranito de julio llega a la Provincia de Buenos Aires: qué zonas tendrán 20 grados y cuándo vuelven las lluvias

El veranito de julio en la Provincia de Buenos Aires comenzará a sentirse durante los próximos días, después de una primera mitad del mes dominada por heladas, temperaturas bajo cero y sucesivos ingresos de aire polar.

El cambio no será inmediato ni uniforme en todo el territorio bonaerense. Las mañanas todavía podrán mantenerse frías, especialmente en zonas rurales y serranas, pero el viento del norte impulsará un marcado aumento de las temperaturas durante las tardes.

Las proyecciones actualizadas anticipan que entre el miércoles 15 y el viernes 17 de julio varias localidades podrían registrar máximas de entre 17 y 20 grados. Al mismo tiempo, aumentarán la humedad, la nubosidad y las probabilidades de lluvias.

Cuándo llega el veranito de julio a la Provincia de Buenos Aires

El ascenso térmico empezará a notarse desde el martes, aunque el cambio más evidente se produciría entre el jueves y el viernes. Durante esas jornadas, la circulación persistente del viento norte transportará aire más templado y húmedo hacia el centro del país.

Según el modelo meteorológico europeo ECMWF, las temperaturas medias podrían ubicarse entre 2 y 4 grados por encima de los valores habituales para mediados de julio en sectores de la región Pampeana, incluida una parte importante de la Provincia de Buenos Aires.

En algunas zonas del oeste y sudoeste bonaerense, como Bahía Blanca y localidades cercanas, las máximas podrían alcanzar los 20 grados. En el norte provincial, Junín y ciudades de la región también tendrían tardes templadas, mientras que en La Plata, Tandil y la Costa Atlántica el ascenso sería algo más moderado.

Localidad Temperatura máxima prevista Momento más templado Probabilidad de lluvias La Plata Hasta 19 grados Jueves y viernes Tormentas entre jueves y sábado Junín Hasta 18 grados Miércoles a viernes Lluvias hacia el viernes Tandil Hasta 18 grados Jueves y viernes Lluvias y tormentas el viernes Mar del Plata Hasta 16 grados Miércoles a viernes Mayor probabilidad el viernes Bahía Blanca Hasta 20 grados Miércoles y jueves Menor chance que en el este provincial

Estos valores son orientativos y pueden modificarse con las próximas actualizaciones. La Provincia de Buenos Aires tiene una gran extensión territorial y el comportamiento del tiempo no será igual en el norte, el sudoeste, la zona serrana y el sector costero.

Cuándo vuelven las lluvias a la Provincia de Buenos Aires

El aumento de la humedad comenzará a generar condiciones de inestabilidad desde el miércoles, pero el período con mayor probabilidad de precipitaciones aparecería entre el jueves 16 y el sábado 18 de julio.

Las lluvias serían irregulares y no alcanzarían a todas las localidades con la misma intensidad. El este y centro bonaerense aparecen, por el momento, como las zonas con mayores posibilidades de recibir chaparrones o tormentas aisladas.

En sectores de La Plata, el conurbano bonaerense, Tandil y Mar del Plata podrían registrarse precipitaciones durante el viernes. En puntos muy localizados, los acumulados podrían superar los 20 milímetros, aunque no se espera un temporal continuo ni generalizado.

Para el oeste provincial, los modelos muestran lluvias más aisladas y acumulados generalmente bajos. Por ese motivo, será necesario seguir el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional para conocer cómo evoluciona la situación en cada localidad.

¿La ola polar terminó definitivamente?

El aumento de la temperatura representará una pausa importante después del frío extremo, pero no significa que el invierno haya terminado. El veranito de julio sería breve y podría perder intensidad durante el fin de semana.

El avance de un frente frío provocaría una rotación del viento hacia el sur y sudeste entre el sábado y el domingo. Esto generaría un descenso de las máximas, aunque inicialmente no se proyecta un regreso inmediato a las temperaturas extremas registradas durante la primera parte del mes.

El último pronóstico climático trimestral del SMN indica que el noroeste bonaerense podría terminar el invierno con temperaturas normales o superiores a las habituales. Para el este y sur provincial, en cambio, se esperan valores más cercanos al promedio.

También se mantiene una señal de precipitaciones normales o superiores a las normales para el centro-este bonaerense. Sin embargo, los especialistas advierten que todavía pueden producirse nuevos ingresos breves de aire polar y heladas durante lo que resta de julio y agosto.

Qué puede pasar durante el fin de semana

El sábado todavía podría conservar parte del ambiente templado, con nubosidad abundante y lluvias aisladas en distintos puntos. Durante el domingo, las temperaturas comenzarían a bajar con mayor claridad, especialmente en el sur y el este provincial.

De esta manera, el episodio más agradable se concentraría entre el miércoles y el viernes. Serán pocos días, pero suficientes para dejar máximas cercanas a los 20 grados en pleno invierno y cambiar por completo el escenario que dejó la ola polar.