Transferencias y patentamientos desde septiembre: así se van a calcular los costos con la nueva resolución

Si tenés que hacer una transferencia, pedir una cédula o patentar un vehículo, el valor de los trámites cambia por completo desde este martes 1° de septiembre.

El Gobierno nacional oficializó una reforma integral que modifica la forma exacta en la que se calcula cada arancel, por lo que es fundamental saber qué vas a pagar y qué conceptos se unifican a partir de ahora.

Resolución 412/2026: llega el Módulo de Registro (MRPA)

Mediante la Resolución 412/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se reemplazan los viejos anexos registrales por una nueva unidad de medida.

A partir de ahora, todo trámite se calculará en Módulos de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA). Este cambio busca simplificar las futuras actualizaciones sin necesidad de ajustar cada tarifa por separado.

Agrupamiento de trámites: por qué no significa pagar un 40% menos

La nueva norma elimina el cobro individualizado de conceptos dispersos y reduce en un 40% la cantidad de cánones vigentes agrupándolos en categorías más amplias.

Esto no implica un descuento del 40% en el bolsillo, sino que la certificación de firmas, la expedición de cédulas, títulos y la documentación del trámite ahora vendrán incluidas en un solo arancel unificado por módulo.

Transferencias, patentamientos y motovehículos bajo la nueva regla

Las inscripciones iniciales y las transferencias de automotores mantendrán el cálculo sobre la valuación del vehículo, pero fijan un piso mínimo obligatorio en MRPA.

Para las motos y la maquinaria agrícola, la norma fija una estructura propia también expresada en módulos, que abarcará desde las placas metálicas y cédulas hasta las bajas y modificaciones de datos.

Cierre de dependencias y tope de $40 millones para los encargados

En paralelo, la Resolución 411/2026 dispuso la supresión y cierre operativo de 14 Registros Seccionales intervenidos en un plazo de 30 días hábiles, sumados a otros 13 dependencias ya resueltas.

Además, se fijó una nueva escala de emolumentos para los encargados de los registros: percibirán hasta $16 millones del remanente (más el 25% del excedente), con un límite máximo de $40 millones.