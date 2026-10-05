Transferencias entre cuentas propias: el límite que mira el organismo para evitar requerimientos

Mover dinero desde una cuenta bancaria hacia una billetera virtual o transferir ahorros propios entre distintas entidades es una operación cotidiana. ARCA no investiga de forma automática cada movimiento, pero sí cruza datos de forma mensual cuando los volúmenes operados resultan elevados o no coinciden con el perfil fiscal declarado.

Los umbrales de $50 millones y $30 millones para reportes mensuales

Para personas físicas, las entidades financieras y plataformas digitales deben informar las operaciones acumuladas que alcancen o superen los $50 millones al mes.

En el caso de las empresas o personas jurídicas, el umbral de reporte se fija en $30 millones mensuales, tomando en cuenta el volumen total acumulado en el período y no una transferencia individual.

Controles sobre saldos en cuenta y extracciones de $10 millones

Los sistemas de monitoreo también vigilan los saldos registrados al cierre de cada mes, fijando como parámetro los $50 millones para personas y $30 millones para sociedades.

A su vez, existe un tope específico para el efectivo: las extracciones que sumen $10 millones o más en el mes entran de forma automática en los reportes de información de bancos y billeteras.

Qué documentación sirve para justificar el origen de los fondos

Superar estos parámetros no implica una sanción o bloqueo inmediato, pero exige contar con documentación de respaldo ante posibles requerimientos.

Entre los comprobantes válidos se destacan recibos de sueldo, facturación de Monotributo, declaraciones juradas, escrituras de inmuebles, boletos de compraventa de vehículos o declaratorias de herederos.

Buenas prácticas y la recomendación de evitar fraccionar envíos

Al mover ahorros entre cuentas propias para buscar rendimientos o realizar pagos, el dinero no representa un ingreso nuevo sino un traslado patrimonial.

Por este motivo, las autoridades sugieren evitar dividir una suma alta en transferencias pequeñas, ya que los algoritmos de prevención de lavado detectan esa maniobra como un comportamiento inusual.