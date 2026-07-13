Trágico accidente en la ruta 30: murió una mujer y varios heridos cerca de las flores

Un trágico siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial Nº 30, en jurisdicción del partido de Las Flores, dejó como saldo una mujer fallecida y varias personas heridas.

El accidente se produjo a unos cuatro kilómetros de la rotonda que une la Ruta Nacional Nº 3 con la Ruta Provincial Nº 30, en dirección a la ciudad de Rauch.

De acuerdo con la información oficial, y por causas que aún son materia de investigación, colisionaron de frente un Volkswagen Gol que circulaba en sentido Las Flores-Rauch y un Citroën Basalt que transitaba en dirección contraria.

Según informó el medio local Noticias Las Flores, en el Volkswagen Gol viajaban tres personas, todas oriundas de Las Flores. El conductor, de 35 años, sufrió lesiones de gravedad, Como consecuencia del violento impacto, falleció una mujer de 39 años que viajaba como acompañante, mientras que un niño de 11 años resultó herido y fue trasladado al Hospital Zonal General de Las Flores para recibir atención médica.

En tanto, en el Citroën Basalt se desplazaban cinco ocupantes. La conductora, una mujer de 56 años domiciliada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viajaba junto a una mujer de 29 años, un hombre de 28 años, un hombre de 37 años y una mujer de 24 años, con domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el partido de Vicente López. Todos sufrieron lesiones de distinta consideración y derivados al Hospital Zonal General de Las Flores.

En el operativo de emergencia trabajaron efectivos del Destacamento de Policía de Seguridad Vial Las Flores, personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.), Bomberos Voluntarios, el SAME y peritos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas de relevamiento para determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal choque.

La investigación continúa en curso y la Justicia busca establecer las causas que desencadenaron la colisión frontal sobre esta transitada ruta bonaerense.