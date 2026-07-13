El invierno da un respiro: así estará el clima durante toda la semana

Luego de varios días marcados por el intenso frío polar, la provincia de Buenos Aires inicia este lunes 13 de julio con un cambio gradual en las condiciones meteorológicas. El ingreso de una masa de aire más templada favorecerá un progresivo aumento de las temperaturas durante gran parte de la semana, con jornadas mayormente estables, escasa probabilidad de precipitaciones y máximas que, en algunos sectores del territorio bonaerense, podrían acercarse a los 18 °C y 20 °C, valores elevados para esta época del año.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se presentará con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, bancos de niebla en algunos sectores durante la madrugada y primeras horas de la mañana, vientos predominantes del sector norte y temperaturas en ascenso respecto de los registros extremos de la semana pasada. La mejora continuará durante los próximos días, favoreciendo condiciones agradables durante las tardes, aunque persistirán mañanas frías y heladas en zonas rurales del centro, oeste y sur bonaerense.

Para el martes y miércoles se espera la continuidad del tiempo estable, con nubosidad variable y temperaturas templadas para pleno invierno. Hacia el jueves y viernes podrían registrarse algunos incrementos de nubosidad e inestabilidad aislada sobre determinados sectores de la provincia, aunque por el momento no se prevén fenómenos meteorológicos significativos de alcance general.

La semana también estará marcada por un importante acontecimiento deportivo. El próximo miércoles 15 de julio, la Selección Argentina enfrentará a Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026, un encuentro que despierta enorme expectativa tanto por su trascendencia deportiva como por la histórica rivalidad entre ambos países.

En paralelo, muchas familias bonaerenses ya comienzan a planificar el receso escolar. Las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires comenzarán el lunes 20 de julio, por lo que las condiciones meteorológicas favorables previstas para los próximos días resultan alentadoras para quienes tienen previsto iniciar viajes o actividades recreativas dentro del territorio provincial.

Si bien el ambiente será mucho más templado que durante la reciente ola polar, los especialistas recuerdan que el invierno aún se encuentra en pleno desarrollo y que no se descartan nuevos ingresos de aire frío durante la segunda quincena de julio, por lo que recomiendan mantenerse informados a través de los pronósticos y avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.