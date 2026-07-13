General madariaga en alerta: más de 100 personas son investigadas por un brote de triquinosis

Las autoridades sanitarias de General Madariaga continúan trabajando para contener el brote de triquinosis detectado en el distrito, luego de que se confirmaran por laboratorio varios casos de la enfermedad y decenas de personas permanecieran bajo seguimiento epidemiológico por presentar síntomas compatibles.

La investigación comenzó a fines de junio, cuando la Secretaría de Salud municipal activó el protocolo de actuación. Personal del área de Bromatología y Zoonosis realizó el estudio epidemiológico correspondiente y procedió al secuestro preventivo de los alimentos sospechosos, mientras que las personas afectadas quedaron bajo control y tratamiento médico.

Con el avance de los análisis, el Municipio confirmó seis casos mediante estudios de laboratorio y señaló que casi 100 personas continuaban en observación a la espera de los resultados. Ante este escenario, las autoridades solicitaron expresamente a la población no consumir embutidos o chacinados sin rótulo ni identificación, independientemente del comercio donde hayan sido adquiridos.

Como parte de las medidas preventivas, el gobierno municipal intensificó las inspecciones en carnicerías y comercios dedicados a la venta de productos cárnicos. Además, dio intervención al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para reforzar los controles sobre los criaderos porcinos del partido y fortalecer la vigilancia sanitaria.

Paralelamente, el Municipio presentó una denuncia penal contra el propietario de la carnicería que es investigada como presunto origen del brote. La presentación fue realizada ante la Fiscalía N.º 8 y se fundamenta en una presunta infracción al artículo 206 del Código Penal, relacionado con el incumplimiento de las normas sanitarias. La investigación judicial también podría derivar en sanciones administrativas y en la pérdida de habilitaciones comerciales, además de eventuales acciones civiles por parte de las personas afectadas.

¿Qué es la triquinosis?

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite al consumir carne de cerdo o productos derivados elaborados con animales infectados que no fueron sometidos a los controles sanitarios correspondientes. Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos e inflamación de los párpados. Las autoridades sanitarias recomiendan consultar inmediatamente al médico ante la aparición de estos signos, especialmente si se consumieron embutidos de procedencia dudosa.

Recomendaciones para prevenir la enfermedad

Las autoridades reiteraron a la comunidad la importancia de: