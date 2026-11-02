Tragedia en ruta 51: un joven de 20 años murió en un choque con un camión

Un grave accidente sobre la Ruta Provincial 51 terminó con la muerte de un joven de 20 años durante la jornada del domingo 1 de noviembre, en jurisdicción de Bahía Blanca. El hecho involucró a un automóvil y a un camión que circulaban en sentidos opuestos por uno de los corredores utilizados para conectar la ciudad con localidades del interior.

El impacto ocurrió a la altura del kilómetro 712, en el sector cercano a los molinos del trayecto hacia Cabildo. Personal policial y de Seguridad Vial acudió al lugar y se inició una investigación para establecer de manera precisa cómo se produjo la colisión.

El caso generó repercusión en el sudoeste bonaerense. Los primeros reportes coinciden en los datos centrales de la tragedia, aunque hay aspectos de la mecánica del choque que todavía no están esclarecidos oficialmente.

Quién era el joven que murió en la Ruta 51

La víctima fue identificada como Enzo Gastón Medrano, de 20 años. Conducía un Ford Escort Ghia que se desplazaba desde Bahía Blanca en dirección a Cabildo cuando se produjo el choque con un vehículo de transporte de carga.

El otro rodado era un camión Ford Cargo conducido por un hombre de 60 años, quien viajaba en sentido contrario. Al arribar los efectivos al lugar, constataron que el conductor del automóvil había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.

La información disponible no permite reconstruir cada instante previo al impacto. Por ese motivo, resulta importante distinguir los datos verificados —lugar, vehículos involucrados y víctima— de las hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido.

Dónde ocurrió el accidente entre el auto y el camión

El escenario fue el tramo de la Ruta 51 que une Bahía Blanca con Cabildo. Se trata de una vía provincial transitada por vehículos particulares, transporte de carga y personas que se desplazan entre localidades de la región.

El kilómetro 712, cercano al sector conocido por los molinos, quedó señalado en los primeros informes policiales. La referencia permite ubicar el área del siniestro, aunque no constituye por sí sola una explicación de las causas del choque.

La colisión fue descripta como frontal. Eso significa que los vehículos impactaron por sus sectores delanteros, pero no determina automáticamente una responsabilidad. Para conocer cómo se desarrolló el hecho es necesario reunir los resultados de las pericias y las declaraciones incorporadas a la causa.

Qué investiga la Justicia después del choque

Las actuaciones fueron iniciadas bajo la carátula de homicidio culposo, una calificación habitual en investigaciones por accidentes de tránsito con víctimas fatales. Esa denominación es inicial y no equivale a atribuir responsabilidad a una persona determinada.

En el procedimiento intervino personal policial de la jurisdicción de Cabildo, dependiente de la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca. Los investigadores deberán establecer, entre otros puntos, la trayectoria de los vehículos y las circunstancias en las que se produjo el impacto.

Los primeros reportes públicos no aportan una conclusión pericial definitiva sobre la causa. Tampoco corresponde presentar como probada una versión aislada del episodio mientras la investigación permanezca abierta.

La seguridad vial en rutas con tránsito pesado

La tragedia vuelve a poner en primer plano los riesgos de los choques frontales en carreteras de doble sentido. En este tipo de corredores, los automovilistas comparten la calzada con camiones y otros vehículos de gran porte, por lo que la distancia y la visibilidad cobran especial importancia.

Entre las medidas básicas de prevención se encuentran respetar los límites de velocidad, no realizar adelantamientos sin visibilidad suficiente, evitar maniobras bruscas y mantener una separación adecuada respecto del vehículo de adelante.

También es indispensable usar el cinturón de seguridad, no conducir bajo los efectos del alcohol y hacer pausas durante viajes largos. Son recomendaciones generales: no implican que alguna de estas circunstancias haya causado el accidente ocurrido en el kilómetro 712.

Mientras avanza la investigación, el dato confirmado es la pérdida de un joven de 20 años y la intervención de las autoridades para determinar qué sucedió en ese tramo de la Ruta Provincial 51.