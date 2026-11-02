Alerta por tormentas en Provincia: dónde podría caer granizo este martes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia a una parte de la provincia de Buenos Aires ante un nuevo episodio de lluvias y tormentas previsto para este martes 3 de noviembre. El escenario meteorológico puede complicar las actividades al aire libre, el tránsito en rutas y las tareas rurales durante varias horas.

El aviso se concentra especialmente en el oeste y sudoeste del territorio bonaerense, donde las precipitaciones podrían llegar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas fuertes y caída aislada de granizo. La situación es diferente según la localidad: no significa que toda la provincia vaya a recibir tormentas de la misma intensidad.

Después de varios días de inestabilidad, el nuevo pronóstico vuelve a poner el foco en el interior. Quienes tengan que viajar o permanecer al aire libre durante el martes deberían prestar atención a la actualización de las alertas para su distrito, ya que las áreas y los horarios pueden cambiar.

Las zonas bonaerenses que aparecen bajo alerta para el martes

Entre los distritos del sudoeste alcanzados por la advertencia amarilla figuran Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Tornquist, Saavedra, Coronel Suárez, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí y Villarino, además de sectores de Patagones y Coronel Dorrego.

La franja de riesgo también alcanza áreas del oeste bonaerense, por lo que el mapa del organismo debe leerse con detalle antes de asumir que una ciudad quedó incluida o excluida. Una misma provincia puede presentar alertas de distintos colores en un mismo día y un aviso no equivale a la certeza de que una tormenta pase por cada barrio.

Para la región de Bahía Blanca y buena parte del sudoeste, los reportes difundidos este lunes ubican el período de mayor atención aproximadamente entre el mediodía y las 18 del martes. En otras áreas del oeste, la advertencia puede distribuirse entre la mañana y la tarde.

Cuánta lluvia se espera y qué significa el nivel amarillo

El pronóstico asociado con la alerta habla de acumulados estimados de 20 a 50 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual. Esa cifra describe el volumen de agua que puede registrarse en los sectores afectados, pero no implica que vaya a llover esa cantidad en todas las localidades.

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños o interrupciones momentáneas en actividades cotidianas. No se trata del escalón máximo de riesgo, pero requiere precauciones concretas cuando las tormentas se desarrollan con intensidad.

Granizo: puede caer de manera ocasional y localizada; no está garantizado en todos los partidos señalados.

puede caer de manera ocasional y localizada; no está garantizado en todos los partidos señalados. Lluvia intensa: los acumulados pueden concentrarse en lapsos breves y generar anegamientos temporarios.

los acumulados pueden concentrarse en lapsos breves y generar anegamientos temporarios. Ráfagas: el viento asociado a las tormentas puede desplazar objetos sueltos y complicar la circulación.

el viento asociado a las tormentas puede desplazar objetos sueltos y complicar la circulación. Actividad eléctrica: representa un riesgo en espacios abiertos, canchas, campos y zonas con árboles aislados.

Qué conviene hacer antes de que llegue la tormenta

Si vivís o trabajás en una zona comprendida por el aviso, es conveniente revisar desagües y canaletas, retirar objetos livianos de patios y balcones, y evitar programar actividades a cielo abierto durante el período señalado. En sectores rurales también es importante resguardar herramientas y equipos que puedan quedar expuestos.

Ante una tormenta con rayos, la recomendación es permanecer dentro de una vivienda o de un vehículo cerrado, lejos de postes y árboles aislados. Si el agua empieza a cubrir una calle, no se debe intentar cruzarla sin conocer su profundidad ni su estado.

En las rutas del sudoeste bonaerense, la lluvia puede reducir la visibilidad rápidamente. Conviene circular con luces reglamentarias, aumentar la distancia de seguimiento y detenerse únicamente en sitios seguros si las condiciones empeoran.

Por qué es importante revisar la actualización del martes

La advertencia difundida el lunes 2 es una previsión para el día siguiente, no un reporte de granizo que ya haya ocurrido. El SMN puede ampliar, reducir o modificar su área de cobertura a medida que cambian las condiciones atmosféricas.

También hay que distinguir una alerta meteorológica general de un aviso a muy corto plazo: este último se emite cuando se identifican fenómenos intensos de desarrollo inmediato en áreas más pequeñas.

Por eso, la información útil para cada vecino será la que corresponda a su localidad y a la hora en que necesite salir. El pronóstico de este martes exige atención especial en el oeste y sudoeste de la Provincia, pero los cambios del tiempo deben seguirse durante toda la jornada.