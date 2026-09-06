La provincia amaneció bajo alerta por frío extremo: qué zonas tendrán el domingo más duro

El frío que avanzó durante los últimos días sobre la Provincia de Buenos Aires alcanzó este domingo uno de sus momentos más intensos. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas y durante las primeras horas se registraron valores bajo cero en distintos puntos bonaerenses.

La advertencia alcanza también a la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias del país. Según explica el organismo, el nivel amarillo puede producir efectos leves a moderados sobre la salud, especialmente en niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Qué pasa este domingo con el frío en Provincia

El ingreso de aire polar dejó una mañana particularmente fría. En La Plata, por ejemplo, durante las primeras horas se informaron temperaturas por debajo de 0°C y sensación térmica cercana a -4°C.

Las condiciones más rigurosas se concentran durante la mañana y las primeras horas del día, con heladas en distintas zonas del interior.

Las advertencias vigentes pueden consultarse en el Sistema de Alertas Tempranas del SMN.

El ingreso de aire frío ya dejó imágenes invernales en Bahía Blanca durante las últimas horas.

El frío ya dejó una postal poco habitual en Bahía Blanca

La intensidad del cambio de tiempo quedó reflejada en Bahía Blanca, donde una precipitación de graupel cubrió calles, techos y vehículos de blanco. A simple vista parecía una nevada, aunque se trató de nieve granulada o granizo blando.

Las imágenes y la explicación del fenómeno pueden verse en la nota sobre la ciudad bonaerense que quedó cubierta de blanco en pleno septiembre.

¿Puede nevar este domingo?

Los pronósticos previos habían mostrado posibilidades de precipitaciones sólidas aisladas en sectores serranos del sur bonaerense. Sin embargo, para este domingo la señal meteorológica más importante ya no es una nevada generalizada sino las temperaturas extremadamente bajas y las heladas.

Esto significa que no debe interpretarse la alerta por frío como un pronóstico de nieve para toda la Provincia. Los episodios de graupel, aguanieve o nieve dependen de condiciones locales mucho más específicas.

Cuándo empieza a subir la temperatura

El panorama comenzará a cambiar desde el lunes. El pronóstico indica una recuperación gradual de las temperaturas a medida que la masa de aire polar pierda intensidad.

La mejora será progresiva y las mañanas todavía podrán mantenerse frías. Para quienes quieran seguir la evolución, INFOZONA mantiene actualizada la guía sobre el fuerte descenso de temperatura en la Provincia de Buenos Aires.

Durante este domingo la recomendación principal es evitar exposiciones prolongadas al frío, utilizar varias capas de abrigo y extremar los cuidados con niños, adultos mayores y personas especialmente sensibles a las bajas temperaturas.