Toyota bz4x llega a argentina: el suv eléctrico que marca un giro para la marca

Toyota bZ4X ya desembarca en Argentina como uno de los lanzamientos más importantes del año para la marca japonesa. No se trata de una versión híbrida ni de una evolución menor dentro de su gama: es el primer vehículo 100% eléctrico de Toyota en el mercado argentino, un SUV mediano que llega importado de Japón y apunta a un público que busca tecnología, autonomía y tracción integral.

La novedad aparece en un momento en el que el mercado local empieza a mirar con más fuerza a los eléctricos, aunque todavía con precios altos, infraestructura de carga en desarrollo y una competencia cada vez más activa de marcas chinas. En ese escenario, Toyota apuesta por un producto de imagen fuerte, con el respaldo de una marca muy instalada en el país y una propuesta pensada más para el segmento premium que para el volumen masivo.

Un Toyota eléctrico con precio en dólares y perfil premium

El nuevo Toyota bZ4X tiene un precio de 73.900 dólares en Argentina. Llega importado de Japón y, al no ingresar dentro del cupo de electrificados con beneficios arancelarios, paga el 35% de arancel extrazona, un factor clave para entender por qué queda ubicado en una franja alta frente a otras opciones eléctricas que llegan desde China con valores más agresivos.

Por tamaño, el bZ4X se posiciona como un SUV mediano: mide 4,69 metros de largo, tiene una distancia entre ejes de 2,85 metros y ofrece un baúl de 452 litros. Es decir, apunta a familias o usuarios que necesitan espacio real, pero también a quienes buscan un vehículo con diseño moderno, buen equipamiento y una conducción diferente a la de un híbrido convencional.

Autonomía, potencia y tracción integral

La mecánica es uno de sus puntos más fuertes. El Toyota bZ4X vendido en Argentina cuenta con dos motores eléctricos, uno por eje, por lo que ofrece tracción integral. En conjunto, entrega 343 CV, una cifra elevada para un SUV familiar y suficiente para ubicarlo como una opción de respuesta rápida tanto en ciudad como en ruta.

La batería es de 73 kWh y la autonomía declarada llega a 480 kilómetros. Además, Toyota informa que en cargadores rápidos modelos como el bZ4X pueden recuperar del 10% al 80% de batería en aproximadamente 30 a 35 minutos, siempre dependiendo de la potencia del cargador, la temperatura y las condiciones de uso.

Dato clave Toyota bZ4X Argentina Tipo de vehículo SUV 100% eléctrico Origen Japón Precio 73.900 dólares Potencia 343 CV Batería 73 kWh Autonomía 480 km Tracción Integral AWD Baúl 452 litros

Equipamiento: seguridad, confort y mucha tecnología

El bZ4X llega con una dotación completa, propia de un vehículo ubicado en la parte alta del mercado. Entre los elementos más importantes se destacan ocho airbags, frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril y alerta de punto ciego.

También suma faros full LED, luces altas automáticas, llantas de 20 pulgadas, techo bitono, climatizador automático, tapizado de cuero, butaca eléctrica ventilada y calefaccionada, sensor de lluvia y techo panorámico. En el interior, el foco está puesto en la experiencia digital, con pantalla táctil de 14 pulgadas, cámara 360°, cargador inalámbrico, acceso sin llave y estacionamiento asistido.

Qué tener en cuenta antes de comprar un eléctrico en Argentina

Más allá del atractivo del modelo, el usuario argentino debe analizar algunos puntos antes de avanzar con un eléctrico de este precio. La autonomía es competitiva, pero la experiencia real dependerá del tipo de uso, la posibilidad de cargar en casa y la disponibilidad de cargadores rápidos en los recorridos habituales.

Entre los puntos prácticos a revisar aparecen:

Instalación de carga domiciliaria: es clave para aprovechar mejor un eléctrico y evitar depender solo de estaciones públicas.

es clave para aprovechar mejor un eléctrico y evitar depender solo de estaciones públicas. Uso en ruta: conviene planificar paradas de carga antes de viajes largos, especialmente fuera de grandes centros urbanos.

conviene planificar paradas de carga antes de viajes largos, especialmente fuera de grandes centros urbanos. Costo inicial: el precio en dólares lo ubica como un producto premium, no como una opción masiva.

el precio en dólares lo ubica como un producto premium, no como una opción masiva. Respaldo de marca: Toyota tiene una red fuerte en Argentina, un punto que puede pesar frente a marcas nuevas.

Por qué el bZ4X puede hacer ruido en el mercado local

El lanzamiento del Toyota bZ4X no parece pensado para liderar ventas por volumen, sino para instalar una señal clara: Toyota ya puso un eléctrico puro en sus concesionarios argentinos. Eso tiene peso simbólico en una marca que durante años construyó su estrategia local alrededor de híbridos como Corolla, Corolla Cross y RAV4.

El desafío será competir contra eléctricos más baratos y contra híbridos que todavía resultan más prácticos para buena parte de los usuarios argentinos. Sin embargo, para quienes buscan un SUV eléctrico con tracción integral, buena autonomía, alto equipamiento y una marca tradicional detrás, el Toyota bZ4X queda como una de las novedades más fuertes del año.