Chau barreras en las rutas a la costa: cómo funcionará el nuevo sistema y qué tenés que hacer si no tenés telepase

Si alguna vez perdiste horas en las filas de cobro camino a las vacaciones, el final de las demoras ya tiene fecha confirmada: las históricas cabinas con barrera comenzarán a desaparecer de los accesos principales.

La empresa AUBASA implementará el sistema Free Flow, una tecnología inteligente que permitirá transitar de forma fluida sin detener el auto ni bajar la velocidad.

Cómo funcionará el cobro automático sin detener la marcha

El nuevo esquema reemplaza las barreras tradicionales por pórticos equipados con cámaras de alta definición y sensores de lectura inteligente.

Los equipos identificarán los vehículos en movimiento mediante el dispositivo TelePASE o la lectura directa de la patente.

Qué pasa con los conductores que no tienen TelePASE

Quienes ya cuenten con el dispositivo no deberán realizar ningún trámite, ya que el cobro se acreditará de forma automática al pasar debajo del pórtico.

Para los usuarios sin TelePASE, la cámara registrará la chapa patente y el pago podrá realizarse posteriormente a través de canales digitales.

Los primeros peajes confirmados y la fecha de inicio

La instalación de los equipos comenzará en las próximas semanas y el sistema estará operativo durante el tercer trimestre de 2026.

Los puntos confirmados para la primera etapa del despliegue son:

Ruta 2: Peajes de Samborombón y Maipú.

Peajes de Samborombón y Maipú. Ruta 11: Tramo ubicado en el partido de Mar Chiquita.

Tramo ubicado en el partido de Mar Chiquita. Ruta 6: Tramo entre San Vicente y General Las Heras.

Tramo entre San Vicente y General Las Heras. Autopista Buenos Aires-La Plata: Peaje Dock Sud.

Beneficios en seguridad vial, combustible y tiempo de viaje

La eliminación de las cabinas apunta a evitar los embotellamientos durante las temporadas de verano, recambios turísticos y fines de semana largos.

Además, al evitar las frenadas bruscas y las filas, se reducirá el consumo de combustible, las emisiones contaminantes y el riesgo de accidentes viales.