¿pensás comprar un 0km? El histórico cambio que prepara el gobierno para los planes de ahorro

Si estás pagando la cuota de tu auto o estabas pensando en anotarte en uno, el sistema que financia el 30% de los 0Km en Argentina sufrirá una transformación histórica.

El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para derogar la norma vigente desde 1943 y cambiar completamente las reglas de juego.

Fin a un decreto de hace 80 años y cambio en la regulación

La propuesta del Ministerio de Desregulación derogará el Decreto 142.277 de 1943 que regía a las empresas del sector.

A partir de su aprobación, los nuevos contratos pasarán a regirse por el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor.

La Inspección General de Justicia (IGJ) perderá su rol fiscalizador

Hasta ahora, la IGJ se encargaba de fiscalizar a las administradoras, autorizar la creación de grupos y aprobar los contratos tipo.

Con el nuevo esquema, esa supervisión estatal específica desaparece para los nuevos planes, pasando a tratarse como una relación de consumo general.

Qué pasará con quienes ya están pagando un plan de ahorro

Para llevar tranquilidad a los suscriptores actuales, el texto incluye una cláusula transitoria clave.

Todos los contratos vigentes mantendrán sus condiciones originales y seguirán bajo el régimen con el que fueron firmados.

Dos esquemas que convivirán en el mercado automotor

Si el Congreso aprueba la medida, coexistirán dos sistemas en paralelo: los planes antiguos con control de la IGJ y los nuevos bajo las leyes de consumo.

El cambio busca incentivar el ingreso de nuevos competidores en un mercado donde ya pisan fuerte las marcas de autos híbridos y eléctricos.

¿Cómo serán los nuevos planes?

En el nuevo esquema, las automotrices tendrán libertad para diseñar contratos sin la fiscalización previa ni la aprobación de la Inspección General de Justicia (IGJ). Las condiciones se regirán por el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor, permitiendo que las marcas —incluyendo la llegada de fabricantes de autos híbridos y eléctricos— ofrezcan nuevas fórmulas de actualización de cuotas, plazos y condiciones de entrega directamente adaptadas a cada cliente.

Al eliminarse la regulación rígida sobre los grupos de ahorro, los reclamos o demoras en las entregas pasarán a tramitarse por las vías de Defensa del Consumidor o la justicia civil. Esto abre la puerta a un mercado con mayor competencia y variedad de alternativas de financiación, aunque requerirá que el comprador revise con atención la letra chica de cada contrato sobre cómo se ajustarán las cuotas.