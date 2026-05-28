Tim payne explotó en redes: el futbolista del mundial que un argentino convirtió en fenómeno viral

Tim Payne pasó de ser un nombre ajeno para buena parte del público futbolero a convertirse en una de las historias más curiosas del Mundial 2026. El defensor de Nueva Zelanda, integrante de los All Whites y jugador del Wellington Phoenix, se volvió viral después de que un influencer argentino impulsara una campaña para transformarlo en el futbolista más querido del torneo, pese a que hasta hace pocos días tenía una presencia muy discreta en redes sociales.

La historia explotó en Instagram y TikTok con una velocidad difícil de imaginar: Payne tenía poco más de 4.700 seguidores y en cuestión de horas superó los cientos de miles. En la captura más reciente de su perfil ya aparece por encima de los 850 mil seguidores, una cifra que lo puso en el centro de la conversación mundialista antes incluso de que Nueva Zelanda debutara en la competencia.

El reto argentino que cambió todo

El origen del fenómeno estuvo en una propuesta de Valen Scarsini, conocido en redes como Elscarso. El creador de contenido argentino planteó una pregunta simple, pero muy efectiva para el clima mundialista: qué pasaría si todos los hinchas eligieran apoyar a un jugador poco conocido, sin importar la nacionalidad.

A partir de esa idea, Scarsini comenzó a buscar al futbolista con menor popularidad entre los convocados al Mundial y encontró a Tim Payne. La consigna fue directa: seguirlo, comentar sus publicaciones y darle visibilidad. En pocas horas, la cuenta del defensor neozelandés se llenó de mensajes en español, banderas argentinas y comentarios de apoyo.

Quién es Tim Payne

Tim Payne tiene 32 años, juega como defensor y forma parte del Wellington Phoenix, equipo de la A-League de Australia y Nueva Zelanda. También integra la selección neozelandesa, conocida como los All Whites. Aunque no se trata de una figura mediática internacional, llegó al Mundial 2026 con recorrido en su seleccionado y más de 50 partidos con la camiseta nacional.

Su historia deportiva quedó repentinamente atravesada por el poder de las redes. Hasta esta semana, su perfil no tenía la exposición de las grandes estrellas del torneo. Sin embargo, el empuje de miles de usuarios argentinos y latinoamericanos lo convirtió en una especie de ídolo inesperado, con comentarios que lo bautizan como el jugador del pueblo y el elegido neutral del Mundial.

La reacción del jugador

Payne no tardó en advertir lo que estaba pasando. Al ver que sus notificaciones se multiplicaban, le respondió públicamente a Scarsini y agradeció el cariño recibido. Ese gesto terminó de alimentar el fenómeno, porque muchos usuarios interpretaron su reacción como cercana, espontánea y simpática.

La viralización tuvo otro condimento llamativo: el futbolista llegó a superar en seguidores a figuras públicas de Nueva Zelanda y a deportistas mucho más conocidos en ese país. Para un jugador que hasta hace días estaba lejos del radar masivo, el crecimiento fue tan abrupto que se convirtió en noticia internacional.

El Mundial que lo puso en escena

Nueva Zelanda integra el Grupo G del Mundial 2026 junto a Irán, Egipto y Bélgica. El equipo dirigido por Darren Bazeley aparece como uno de los seleccionados con menor ranking del torneo, por lo que su participación ya tenía un componente de desafío deportivo. Ahora, además, Payne llega con una atención inesperada que puede acompañarlo durante toda la fase de grupos.

Nombre: Tim Payne.

Tim Payne. Edad: 32 años.

32 años. Selección: Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda. Club: Wellington Phoenix.

Wellington Phoenix. Posición: defensor.

defensor. Motivo viral: una campaña impulsada por un influencer argentino.

Por qué la historia pegó tanto

La explicación no está solo en el fútbol. En tiempos de Mundial, las redes buscan relatos simples, compartibles y con emoción inmediata. La idea de elegir a un jugador desconocido y convertirlo en símbolo colectivo funcionó porque mezcla humor, ternura, pertenencia y sorpresa. Además, el público argentino tiene una fuerte capacidad para instalar tendencias futboleras globales cuando encuentra una historia con potencial viral.

El caso también muestra cómo cambió la construcción de popularidad en el deporte. Un jugador sin cartel internacional puede transformarse, de un día para el otro, en tema de conversación global. Tim Payne todavía deberá jugar su Mundial dentro de la cancha, pero fuera de ella ya ganó una batalla inesperada: la de convertirse en el futbolista que miles decidieron adoptar como propio.