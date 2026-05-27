Lista de scaloni para el mundial 2026: cuándo se anuncia la convocatoria definitiva

El entrenador de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, atraviesa horas verdaderamente decisivas para definir a los 26 futbolistas que defenderán el título en Norteamérica. Con el reloj corriendo y varias luces rojas encendidas en el tablero por molestias físicas, la expectativa crece de manera exponencial en todos los rincones del país. La decisión no admite margen de error en este tramo, ya que la defensa de la corona mundialista comenzará en apenas unas semanas y el nivel de exigencia física será máximo desde el minuto cero.

El plazo definitivo para entregar los nombres oficiales

La normativa oficial de la FIFA establece que la fecha límite impostergable para presentar la nómina es el sábado 30 de mayo. Frente a este rígido escenario reglamentario y las dudas persistentes, el cuerpo técnico nacional tomó la firme determinación de extender el tiempo de evaluación hasta el último segundo disponible. De esta manera, todo indica que el anuncio oficial se concretará recién entre el viernes 29 y el sábado 30, a través de un video difundido por las redes sociales de la Asociación del Fútbol Argentino.

Según el cronograma establecido, la delegación albiceleste tiene programado partir este domingo 31 de mayo rumbo a Kansas City, ciudad estadounidense elegida estratégicamente como base de operaciones. Antes del ansiado debut oficial frente a Argelia estipulado para el 16 de junio, el combinado nacional disputará dos compromisos amistosos de alto nivel ante Honduras e Islandia. Estos encuentros serán fundamentales para buscar el ritmo de juego necesario y calibrar el rendimiento de aquellos futbolistas que llegan con poco rodaje tras sus temporadas en Europa.

Las lesiones que complican el armado del plantel

El principal dolor de cabeza estructural para el entrenador radica en una seguidilla de lesiones y severas fatigas musculares que afectaron a jugadores que son piezas inamovibles de su esquema táctico. El caso más resonante y que mantuvo en vilo a los hinchas fue el de Lionel Messi, quien encendió todas las alarmas al padecer una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda. Esta dolencia, sufrida en un partido del Inter Miami frente a Philadelphia Union, le demanda un proceso de recuperación estimado entre 10 y 14 días de trabajo diferenciado.

Sin embargo, la mayor crisis futbolística de estos días radica en el lateral derecho de la defensa, una zona clave para el desdoble ofensivo. Actualmente, tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel arrastran complejas lesiones musculares sufridas con el Atlético de Madrid y River Plate, respectivamente. Para cubrirse ante la posibilidad de que no alcancen su plenitud física a tiempo, el estratega citó de manera preventiva a Nicolás Capaldo, figura del Hamburgo alemán, y al prometedor juvenil Agustín Giay del Palmeiras, quienes se sumarán activamente a los entrenamientos de la mayor.

Jugador de la Selección Equipo actual Diagnóstico o situación física Lionel Messi Inter Miami (EE.UU.) Sobrecarga en el isquiotibial de la pierna izquierda Nahuel Molina Atlético de Madrid (España) Ruptura fibrilar grado 1, en etapa de recuperación Gonzalo Montiel River Plate (Argentina) Desgarro muscular sufrido en el Torneo Apertura Emiliano Martínez Aston Villa (Inglaterra) Fractura confirmada en el dedo anular de la mano derecha

Las cartas inesperadas en la evaluación del entrenador

En medio del complejo panorama clínico general, algunos rendimientos superlativos y contundentes en el viejo continente hicieron dudar genuinamente al cuerpo técnico sobre la conformación del mediocampo. El caso más debatido internamente es el de Emiliano Buendía, que viene de consagrarse campeón de la Europa League con el Aston Villa. Su notable despliegue, coronado con 11 goles y 9 asistencias en el año, presiona con fuerza para disputarle la plaza a un histórico como Giovani Lo Celso, de escasa continuidad reciente en España.

Paralelamente, la conducción de la selección ha dispuesto una interesante política de apoyo juvenil para la inminente gira. Se confirmó la convocatoria estratégica de promesas del ámbito local como Santiago Beltrán, Joaquín Freitas y Tomás Aranda, quienes viajarán para oficiar de sparrings e integrarse a la dinámica del plantel superior. Los aspectos cruciales del reglamento a considerar son los siguientes:

La composición de arqueros: Es un mandato obligatorio e ineludible que la lista contenga un mínimo de tres guardametas en óptimas condiciones.

Es un mandato obligatorio e ineludible que la lista contenga un mínimo de tres guardametas en óptimas condiciones. Reemplazos de fuerza mayor: El reglamento ampara sustituir a un futbolista por lesión severa o enfermedad comprobada hasta exactamente 24 horas antes del primer choque mundialista.

El reglamento ampara sustituir a un futbolista por lesión severa o enfermedad comprobada hasta exactamente 24 horas antes del primer choque mundialista. El peso de la actualidad: El criterio principal para las últimas vacantes será netamente el presente futbolístico, por encima de las trayectorias pasadas.

La consolidación del proyecto y la dosificación de las cargas físicas son el desvelo cotidiano de todo el staff técnico en el predio de Ezeiza. La inminente y definitiva revelación de la nómina de 26 pasajeros paralizará por completo a los seguidores argentinos, quienes aguardan ilusionados conocer a los hombres encargados de buscar un nuevo título en la máxima cita del fútbol mundial.