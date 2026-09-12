La semana arranca con frío, pero el tiempo dará un giro en la provincia: qué anticipa el pronóstico

El pronóstico del tiempo para esta semana en la Provincia de Buenos Aires muestra un escenario típico de septiembre, pero con contrastes que pueden ser muy marcados en apenas unos días. Después del frío del fin de semana, las condiciones comenzarán a modificarse en gran parte del territorio bonaerense.

El cambio no será igual en todas las regiones. Mientras algunas ciudades del interior podrían comenzar la semana con temperaturas cercanas a 0°C, hacia la segunda mitad aparecerán tardes mucho más templadas e incluso marcas superiores a los 20°C.

La Costa Atlántica tendrá otro comportamiento: allí la influencia marítima limitará el aumento térmico y mantendrá jornadas bastante más frescas. Además, hacia el cierre de la semana aumentará la incertidumbre sobre posibles precipitaciones en algunos sectores.

El lunes todavía habrá que salir con abrigo

El comienzo de la semana continuará mostrando los efectos del aire frío que ingresó durante el fin de semana. Las mañanas serán especialmente frías sobre el centro y sur de la Provincia, con posibilidad de heladas localizadas en sectores rurales y zonas bajas.

En Tandil, por ejemplo, algunos pronósticos mantienen temperaturas mínimas cercanas o incluso inferiores a 0°C entre el domingo y el lunes. En Mar del Plata las marcas también serán bajas, mientras que La Plata y el Conurbano tendrán mínimas de un solo dígito.

Las mínimas bajo cero serán uno de los datos centrales del fin de semana.

Este comportamiento coincide con la tendencia que ya venía mostrando el pronóstico del SMN para la primavera en la Provincia de Buenos Aires: septiembre todavía puede alternar irrupciones de aire frío con períodos mucho más templados.

El cambio empieza a notarse entre martes y jueves

A partir del martes, la circulación del viento favorecerá una recuperación gradual de las temperaturas en buena parte del territorio bonaerense.

El ascenso se sentirá primero durante las tardes. En el norte y oeste provincial varias localidades podrían acercarse rápidamente a los 20°C o superar esa marca, mientras que las noches y madrugadas seguirán siendo frescas.

Esto producirá una amplitud térmica considerable: habrá lugares donde será necesario salir con abrigo temprano y, pocas horas después, la temperatura permitirá permanecer al aire libre con ropa mucho más liviana.

Dónde podría sentirse más el aumento de temperatura

Los pronósticos consultados muestran diferencias importantes según la región. Los valores todavía pueden modificarse, especialmente hacia el final de la semana, pero permiten observar con claridad la tendencia.

Zona Inicio de semana Pico previsto La Plata y alrededores Máximas cercanas a 14°C Alrededor de 22°C Oeste y norte del Conurbano Entre 15°C y 17°C 24°C a 26°C Tandil y centro bonaerense Máximas de 12°C a 13°C Cerca de 20°C Bahía Blanca y sudoeste Entre 17°C y 19°C Hasta 25°C o 26°C Costa Atlántica Entre 11°C y 14°C Generalmente por debajo de 20°C

Uno de los contrastes más llamativos podría darse en el sudoeste. Bahía Blanca comenzaría la semana con registros frescos pero tendría una fuerte recuperación hacia el jueves, cuando algunos modelos ubican la máxima en torno a los 25°C o 26°C.

La Costa Atlántica tendrá un panorama diferente

Quienes estén en Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar o el Partido de La Costa probablemente no experimenten el mismo aumento térmico que el interior.

La cercanía del océano mantendrá máximas más moderadas y mañanas frescas. En Mar del Plata, por ejemplo, las proyecciones actuales muestran varios días con máximas cercanas a los 12°C o 14°C y una recuperación más acotada durante la segunda mitad de la semana.

Esta diferencia es habitual en primavera: mientras el interior puede calentarse rápidamente con viento del norte, la temperatura del mar modera el ascenso sobre las ciudades costeras.

¿Vuelven las lluvias durante la semana?

Por ahora, la primera parte de la semana aparece relativamente estable en gran parte de la Provincia, aunque existen diferencias entre los distintos modelos sobre algunos episodios de precipitación.

El sudeste bonaerense muestra mayor incertidumbre. Algunos pronósticos incorporan posibilidades de lluvia durante el martes y nuevamente hacia el fin de semana, mientras otros mantienen un escenario predominantemente seco.

También hacia sábado y domingo comienzan a aparecer señales de mayor nubosidad e inestabilidad sobre sectores del oeste, norte y centro bonaerense. A esa distancia, sin embargo, la ubicación y el momento de las precipitaciones todavía pueden cambiar considerablemente.

Un septiembre de cambios rápidos en la Provincia

El comportamiento de esta semana vuelve a mostrar una característica que se repetirá durante buena parte de septiembre: fuertes oscilaciones térmicas.

El frío todavía no desapareció. De hecho, algunas zonas del interior continúan expuestas a heladas tardías. Pero al mismo tiempo comienza a aumentar la frecuencia de jornadas templadas impulsadas por viento del norte y una mayor radiación solar.

La tendencia estacional indica además que la Provincia todavía puede recibir nuevos pulsos de aire frío durante septiembre, incluso después de varios días con temperaturas agradables.

Por eso, el período entre jueves y el próximo fin de semana será clave para observar cuánto logra subir la temperatura y cómo evoluciona la posibilidad de nuevas lluvias.