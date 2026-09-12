Paritaria docente bonaerense 2026: cuánto podría subir el sueldo

La paritaria docente bonaerense vuelve a instalarse como uno de los temas más sensibles en la Provincia. Mientras crece la presión sindical por una nueva convocatoria, miles de trabajadores de la educación intentan responder una pregunta muy concreta: cuánto podría subir el sueldo si el Gobierno presenta otra oferta.

El dato todavía no está cerrado y no hay una propuesta oficial nueva confirmada, pero el escenario ya se mueve alrededor de una idea central: el salario docente quiere volver a medirse contra la inflación y contra la pérdida acumulada de los últimos meses. Ahí aparece la expectativa por una reapertura de la negociación.

La situación también se cruza con otras discusiones del sector público bonaerense, aunque en este caso el foco está puesto en el sueldo de los docentes, uno de los temas con más potencial de lectura dentro del microcluster de paritarias bonaerenses.

Qué porcentajes empiezan a sonar en la negociación

Sin una oferta formal sobre la mesa, lo que hoy circula son escenarios posibles. En ese marco, los porcentajes que suelen mencionarse para una nueva recomposición se mueven en una franja intermedia, suficiente para corregir parte del atraso pero todavía lejos de resolver toda la discusión.

4% : sería una corrección corta, con impacto rápido pero limitado.

: sería una corrección corta, con impacto rápido pero limitado. 6% : aparece como un punto medio razonable en una negociación de reapertura.

: aparece como un punto medio razonable en una negociación de reapertura. 8% o más: implicaría una señal más fuerte para recomponer poder adquisitivo.

El problema es que un porcentaje aislado no explica todo. También cuentan la base sobre la que se liquida, la fecha de cobro, la eventual retroactividad y si el aumento alcanza a adicionales, antigüedad y otros componentes del recibo.

El último acuerdo docente bonaerense totalizó 7% en dos tramos.

Cuánto puede cambiar el bolsillo con una suba

Para entender el impacto real, conviene mirar ejemplos orientativos. La siguiente tabla no representa escalas oficiales ni salarios idénticos para todos los docentes; sirve únicamente para ver cómo se movería un sueldo actual según distintos porcentajes.

Sueldo actual Con 4% Con 6% Con 8% $700.000 $728.000 $742.000 $756.000 $850.000 $884.000 $901.000 $918.000 $1.000.000 $1.040.000 $1.060.000 $1.080.000

La lectura práctica es sencilla: cuanto más alto es el salario de partida, más visible queda la diferencia nominal, aunque la discusión de fondo sigue siendo si ese número alcanza o no para recomponer poder de compra.

Por qué crece la presión por una nueva convocatoria

Los gremios vienen marcando que la inflación, el costo del transporte, los alimentos y los servicios volvieron a presionar el presupuesto familiar. En ese contexto, la demanda por una reunión paritaria urgente gana fuerza, sobre todo cuando se acerca el tramo final del mes y ya se empieza a mirar el próximo recibo.

Entre los puntos que suelen aparecer en los reclamos están:

actualización del salario básico ;

; revisión de tramos y porcentajes ya otorgados;

ya otorgados; mejora de sumas específicas que impactan en el bolsillo;

que impactan en el bolsillo; garantías para jubilados y cargos con menor antigüedad.

La discusión no se agota en un único número. También importa cómo se distribuye la mejora para que no quede concentrada sólo en algunos tramos del escalafón.

Qué conviene mirar cuando llegue una oferta oficial

Cuando aparezca una propuesta concreta, habrá algunos datos que van a definir si realmente se trata de una mejora fuerte o sólo de un alivio parcial.

Desde qué mes rige la suba.

la suba. Si incluye retroactivo .

. Cómo impacta en el salario de bolsillo y no sólo en el porcentaje anunciado.

y no sólo en el porcentaje anunciado. Si alcanza también a jubilados del sector.

del sector. Cómo quedan los próximos tramos del año.

Recién con esos datos se podrá medir con claridad si la nueva oferta mejora de verdad los ingresos docentes o si deja abierta una nueva discusión para las semanas siguientes.

Por ahora, la expectativa está puesta en la convocatoria. Y mientras esa señal no aparezca, el interés seguirá concentrado en cuánto podría subir el sueldo y si la próxima negociación logra acercar una respuesta más concreta al malestar del sector.