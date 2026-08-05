Tesla en argentina: cuándo llegaría y la señal que acelera la venta de sus autos

Tesla en Argentina dejó de ser solamente una posibilidad asociada a los encuentros entre Elon Musk y el Gobierno. La compañía comenzó a armar la estructura que necesita para atender clientes, entregar vehículos y brindar servicio técnico, una señal mucho más concreta que los rumores que circularon durante los últimos años.

El movimiento más reciente apareció en el portal laboral de la propia empresa. Tesla abrió búsquedas para puestos comerciales, de entregas y posventa en Munro, Provincia de Buenos Aires, y CABA. Aunque todavía no habilitó reservas ni publicó precios locales, el tipo de perfiles solicitados permite anticipar que el proyecto entró en una etapa operativa.

Tesla en Argentina: cuándo comenzaría a vender autos

Hasta el 4 de agosto de 2026, Tesla no comunicó una fecha oficial para iniciar la venta de sus autos en el país. Tampoco informó cuándo abrirá su primer local, qué modelos ofrecerá, cómo funcionará la financiación ni cuál será la cobertura inicial de la garantía y el servicio técnico.

Las estimaciones del sector automotor ubicaban el lanzamiento durante 2027. Sin embargo, las nuevas contrataciones abren la posibilidad de que la preparación comercial comience antes, incluso hacia fines de 2026. No se trata de una fecha confirmada: el inicio dependerá de la homologación de las unidades, la disponibilidad de stock, la infraestructura de carga y la puesta en marcha de los puntos de venta y posventa.

La señal más fuerte es que Tesla ya busca un asesor de ventas en Munro, además de personal para acompañar las entregas de vehículos. En la sección oficial de empleos de Tesla también se publicaron vacantes relacionadas con mantenimiento, atención de servicio y conducción de equipos comerciales.

Los puestos que muestran cómo será el desembarco

La empresa publicó siete búsquedas laborales a tiempo completo. Entre ellas figuran Tesla Advisor Sales, Tesla Advisor Delivery, Service Advisor, Service Technician, Associate Service Manager, Associate Sales Manager y Associate Delivery Manager.

La combinación no parece propia de una oficina dedicada únicamente a relaciones institucionales. Ventas, entregas y reparación son áreas necesarias para comercializar autos de manera oficial. Además, la elección de Munro y CABA sugiere que la primera etapa estaría concentrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La marca todavía no precisó si trabajará con un salón tradicional, un espacio de exhibición de menor tamaño o un esquema principalmente digital, como utiliza en otros mercados. Tampoco se conoce dónde estará ubicado el taller ni si la compañía sumará puntos de atención en otras provincias durante una segunda fase.

La empresa local y el acuerdo con YPF

El desembarco comenzó a tomar forma el 25 de marzo de 2026, cuando fue constituida Tesla Argentina S.R.L. La inscripción se publicó el 1° de abril en el Boletín Oficial y estableció una sede social en CABA. Su objeto contempla no solo la importación y comercialización de vehículos eléctricos, sino también repuestos, mantenimiento, software, cargadores y soluciones de almacenamiento de energía.

Luego, Tesla designó a Joaquín Lizarralde como country manager para Argentina y Uruguay. El ejecutivo cuenta con experiencia en el negocio automotor, plataformas de compraventa y gestión de flotas, y quedó a cargo de organizar la expansión regional.

Otro paso clave se produjo el 16 de junio, cuando YPF y Tesla firmaron una carta de intención para analizar proyectos conjuntos. El entendimiento incluye redes de carga rápida, almacenamiento energético, movilidad eléctrica e innovación tecnológica, según informó la petrolera tras una visita de su presidente, Horacio Marín, a la Gigafactory de Texas. Los detalles pueden consultarse en el comunicado institucional de YPF.

Qué modelos podrían llegar primero

Tesla no confirmó su gama para la Argentina. Los principales candidatos son el Model 3 y el Model Y, los mismos vehículos elegidos para iniciar la operación oficial en Uruguay durante 2026 y dos de los productos de mayor volumen de la marca.

El Model 3 es un sedán eléctrico, mientras que el Model Y pertenece al segmento de los SUV. La llegada de versiones específicas dependerá del origen de fabricación y de las homologaciones locales. La Cybertruck genera una fuerte expectativa, pero por dimensiones, precio y características técnicas no aparece como la alternativa más lógica para abrir el mercado.

Por ahora, tampoco existe una lista oficial de precios. Los Tesla que ya circulan en el país fueron incorporados mediante importadores particulares, por lo que sus valores y condiciones de garantía no representan necesariamente lo que ofrecerá la filial local.

Qué falta para que Tesla anuncie la fecha

El próximo paso esperado es la habilitación del configurador argentino, la presentación de los modelos homologados o la apertura de reservas. También debería conocerse el domicilio del primer centro de ventas y servicio, junto con las condiciones de carga doméstica y pública.

La respuesta más precisa, entonces, es que Tesla ya comenzó a llegar a la Argentina como empresa, pero todavía no fijó el día en que venderá sus autos. Las búsquedas de personal publicadas a comienzos de agosto acercan ese momento y convierten al período entre fines de 2026 y 2027 en la ventana más probable, aunque la fecha definitiva solo quedará confirmada cuando la automotriz anuncie oficialmente las reservas o las primeras entregas.