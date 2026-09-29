Tercera revisión del FMI: el Gobierno busca destrabar US$ 900 millones tras la visita técnica en Buenos Aires

El Gobierno nacional aguarda la definición de la tercera revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional. La decisión técnica será determinante para el ingreso de divisas y la estabilidad financiera de las próximas semanas.

La misión técnica en Buenos Aires y el encuentro con el Gobierno

La delegación de auditores del organismo multilateral, liderada por Joyce Wong, inició sus actividades formales en el país el lunes 21 de septiembre.

Tras el regreso del ministro de Economía, Luis Caputo, de la Asamblea General de la ONU, las autoridades nacionales mantuvieron reuniones clave para repasar el cumplimiento de las metas fijadas.

El monto clave y la compensación de vencimientos

La aprobación de esta auditoría habilitará un desembolso de US$ 900 millones por parte del organismo de crédito.

Este giro resulta indispensable para las arcas del Banco Central, ya que compensará el pago de US$ 850 millones que la Argentina ejecutó el viernes pasado.

El informe del staff y la conferencia en Washington

El equipo de técnicos debe emitir un reporte final que determine si el país aprobó o reprobó los compromisos asumidos en el programa.

Posteriormente, el Directorio del FMI evaluará el documento para autorizar la transferencia formal de los fondos acordados. Se espera que la vocera del organismo, Julie Kozack, brinde mayores precisiones sobre el cierre de la misión este jueves.

Las metas cumplidas y el debate por el dólar

A pesar de los indicadores sociales y económicos complejos, en el Palacio de Hacienda prevén un visto bueno sin mayores inconvenientes por parte del staff.

Sin embargo, las discrepancias entre las partes persisten en dos puntos centrales: el nivel del tipo de cambio y el ritmo de acumulación de reservas.