Calendario de feriados: qué días serán no hábiles en octubre, noviembre y diciembre

Si querés saber cuántos días faltan para el próximo descanso y organizar tus planes, la confirmación del calendario oficial determina la fecha exacta del nuevo fin de semana largo.

Fin de semana largo confirmado para octubre

El próximo feriado nacional en Argentina será el lunes 12 de octubre de 2026, al conmemorarse el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Al coincidir con el inicio de la semana laboral, la jornada no sufrirá traslados y conformará un descanso de tres días consecutivos junto al sábado 10 y el domingo 11 de octubre.

Calendario de noviembre: días no hábiles y esquema de feriados

Durante el penúltimo mes del año se aplicarán fechas de descanso particulares tras la promulgación del Decreto 1103/2026:

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional para todo el país con motivo de la visita apostólica del sumo pontífice.

Feriado nacional para todo el país con motivo de la visita apostólica del sumo pontífice. Lunes 23 de noviembre: Feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde su fecha original del viernes 20).

Diciembre: fin de semana XL de cuatro días y Navidad

En el último mes del año, el lunes 7 de diciembre fue fijado como día no laborable con fines turísticos, conectando con el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible).

El cierre del calendario anual llegará con la festividad de Navidad el viernes 25 de diciembre, generando un último fin de semana largo hasta el domingo 27.

Diferencia legal entre feriado nacional y día no laborable

Para el cálculo de haberes y la jornada laboral, en los feriados nacionales rigen las normas de descanso dominical; si se trabaja, corresponde el pago con un recargo del 100% sobre el salario habitual.

Por el contrario, en un día no laborable (como el 7 de diciembre), la decisión de prestar tareas queda a criterio del empleador y la jornada se abona de manera simple, sin adicionales.