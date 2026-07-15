¿tenés deudas con arca? Se habilitó un nuevo plan para ponerse al día antes de fin de año

Si tenés obligaciones fiscales pendientes y buscás ponerte al día, la reciente resolución de ARCA es la respuesta que necesitabas para evitar sanciones. El organismo lanzó un plan de facilidades de pago que permite regularizar diversas deudas impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social.

Este esquema está diseñado específicamente para brindar flexibilidad a los contribuyentes. A continuación, te detallamos los puntos más importantes para que puedas aprovechar esta instancia de regularización.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El plan está orientado a un amplio espectro de contribuyentes, incluyendo tanto a personas humanas como a empresas que presenten incumplimientos. La medida busca fomentar el cumplimiento voluntario mediante condiciones financieras favorables.

Es fundamental verificar el estado de tu CUIT en el portal oficial antes de iniciar el trámite. Esto te permitirá confirmar si tu situación particular se encuentra contemplada en los parámetros actuales de regularización.

Plazos y cuotas disponibles

La iniciativa contempla la posibilidad de financiar el saldo total de la deuda en hasta 60 cuotas mensuales. La cantidad de pagos permitidos dependerá del tipo de contribuyente y de la antigüedad de la deuda declarada.

Además, el plan establece tasas de interés que resultan competitivas en comparación con otras alternativas de financiamiento vigentes. La primera cuota deberá ser abonada al momento de la adhesión formal al plan.

Cómo realizar la adhesión al plan

El proceso para inscribirse es totalmente digital y se realiza a través de la web institucional de ARCA. Para completar la gestión, es necesario contar con Clave Fiscal nivel 3 o superior.

Ingresá al servicio “Mis Facilidades” desde el portal con tu clave.

desde el portal con tu clave. Seleccioná la opción para generar el nuevo plan de pagos.

Consolidá la deuda que deseas incluir en el esquema de cuotas.

Consideraciones sobre intereses y beneficios

El plan incluye la condonación de multas y sanciones en determinados casos de cumplimiento. Esto representa un alivio económico significativo para aquellos contribuyentes que mantienen atrasos acumulados en sus declaraciones juradas.

Es vital tener presente que la falta de pago de las cuotas acordadas provocará la caducidad automática del plan. Por este motivo, se recomienda evaluar cuidadosamente la capacidad de pago mensual antes de confirmar la adhesión definitiva al sistema.