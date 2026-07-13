¿cuánto vas a pagar de monotributo tras el ajuste de julio? Conocé los nuevos valores

Tras la actualización de julio, ARCA ha definido los nuevos valores mensuales que impactan directamente en la economía de miles de pequeños contribuyentes.

Este ajuste es fundamental para mantener tu situación impositiva al día y evitar recategorizaciones automáticas o deudas inesperadas con el fisco.

El ajuste en las cuotas mensuales

A partir de este mes, los monotributistas verán reflejado en sus obligaciones mensuales un incremento promedio del 14,3%. Esta actualización responde al mecanismo semestral establecido por ley, el cual ajusta las escalas y cuotas tomando como referencia la inflación acumulada durante el último semestre.

Nuevas escalas y topes vigentes

La actualización de los parámetros modifica las categorías de la siguiente manera:

Categoría A: El valor mensual ajustado asciende a $42.386,74 para quienes se encuentran en el nivel más bajo.

El valor mensual ajustado asciende a para quienes se encuentran en el nivel más bajo. Categoría B: Los contribuyentes en este escalón deberán abonar $48.250,78 a partir de este mes.

Los contribuyentes en este escalón deberán abonar a partir de este mes. Categoría C: Para este segmento, la cuota mensual se fijó en $55.227,06.

¿Qué sucede con las categorías más altas?

Para quienes operan con mayores niveles de facturación, el impacto del aumento es proporcional a la capacidad contributiva de cada escala.

Categoría D: El monto a ingresar es de $72.414,10 mensuales.

El monto a ingresar es de mensuales. Categoría E: Los contribuyentes deben pagar $102.537,97 desde este periodo.

Los contribuyentes deben pagar desde este periodo. Categoría F: La cuota llega a los $129.045,32.

Claves para evitar multas

Es vital que verifiques si el ajuste te obliga a una recategorización obligatoria en el sistema de ARCA.

Revisá tu facturación de los últimos 12 meses antes de realizar cualquier pago.

Recordá que los valores de las cuotas incluyen el componente impositivo, previsional y de salud.

El vencimiento para el pago de este mes se mantiene según el calendario fiscal habitual de tu número de CUIT.

Impacto en la carga tributaria

Este aumento busca equilibrar los ingresos del sistema frente a la inflación acumulada durante el primer semestre del año.