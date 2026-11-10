Anmat cambió una regla de 24 años que impacta en hospitales: qué habilita

Un requisito que llevaba más de dos décadas vigente en el sistema sanitario argentino acaba de modificarse. La decisión abre una alternativa para que hospitales y centros de salud evalúen nuevas formas de abastecimiento de un insumo esencial en terapias intensivas, internaciones, emergencias y tratamientos domiciliarios.

La novedad tiene especial interés para las instituciones sanitarias que dependen de proveedores externos y deben prever un suministro continuo. Sin embargo, no significa que los establecimientos puedan instalar equipos sin controles ni que todos vayan a cambiar inmediatamente su sistema de provisión.

Qué cambió ANMAT y por qué afecta al oxígeno medicinal

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) actualizó la normativa para producir oxígeno medicinal mediante adsorción por cambio de presión, conocida como tecnología PSA. La modificación fue formalizada a través de la Disposición 7203/2026, publicada en el Boletín Oficial el 6 de noviembre de 2026.

El cambio central consiste en reconocer el denominado Oxígeno 93%, que puede obtenerse del aire ambiente con equipos específicos y cuya concentración se ubica dentro del rango del 90% al 96%, conforme a las exigencias técnicas aplicables.

Hasta ahora, una disposición de 2002 exigía que el oxígeno producido mediante ese método tuviera una concentración mínima del 98%, un requisito incompatible con el funcionamiento habitual de la tecnología PSA. Por eso, aun cuando esos equipos ya se utilizaban en otros mercados, encontraban una barrera regulatoria en el país.

Cómo podrían producir su propio oxígeno los hospitales

La tecnología PSA toma aire del ambiente y separa sus componentes mediante un proceso de adsorción. El resultado es oxígeno destinado a aplicaciones médicas, siempre que cumpla los estándares de calidad, pureza y control establecidos para uso sanitario.

El nuevo marco permite que hospitales y centros de salud contemplen la instalación de plantas generadoras para abastecer parte o la totalidad de sus necesidades, según las capacidades del establecimiento y las autorizaciones que correspondan. También contempla la posibilidad de distribución dentro de las condiciones regulatorias pertinentes.

Esto podría ofrecer una alternativa al suministro tradicional basado en la compra y el traslado de oxígeno desde plantas externas, especialmente en instituciones que necesitan disponibilidad constante. No implica, de todos modos, que los hospitales bonaerenses ya cuenten con esas instalaciones ni que la medida elimine de forma automática sus costos de abastecimiento.

Qué controles deben cumplir las plantas y por qué la seguridad sigue siendo clave

ANMAT aclaró que la actualización incorpora exigencias para los equipos, los procesos de generación y el control del producto terminado. Por lo tanto, no se trata de una flexibilización sin supervisión, sino de la aceptación de una tecnología con estándares específicos.

Entre los requisitos previstos están la dirección técnica de un profesional farmacéutico, la presencia de personal capacitado, las condiciones adecuadas de instalación y mantenimiento, y el monitoreo continuo de la calidad del gas.

También se exige controlar la identidad, la pureza y las impurezas, además de establecer condiciones de envasado, rotulado, almacenamiento y liberación de los cilindros cuando corresponda. La trazabilidad y la aprobación de los controles siguen siendo obligatorias.

Qué puede pasar en los hospitales de la provincia de Buenos Aires

Para los establecimientos públicos y privados bonaerenses, la posibilidad de contar con nuevas opciones tecnológicas resulta relevante por las diferencias de escala, ubicación y demanda de oxígeno que existen entre hospitales urbanos y centros de salud del interior.

Pero la implementación requerirá analizar inversiones, capacidad de generación, mantenimiento, personal responsable y reglas de habilitación. La propia disposición invita a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir, de modo que no corresponde presentar el anuncio nacional como una orden de instalación inmediata para todos los hospitales de la Provincia.

La medida fue presentada oficialmente como una forma de ampliar alternativas de producción, competencia y abastecimiento, en línea con una recomendación formulada en 2023 por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Desde cuándo rige la disposición y dónde consultar la norma

La Disposición 7203/2026 entró en vigencia el 6 de noviembre de 2026, el día de su publicación en el Boletín Oficial. Modifica el anexo técnico de la Disposición 4373/2002 para incorporar el estándar de oxígeno producido con tecnología PSA.

Los establecimientos y profesionales pueden revisar los requisitos completos en el texto publicado en el Boletín Oficial y en la explicación oficial de ANMAT.

La consecuencia más importante es que el país reconoce una opción tecnológica que antes encontraba una barrera normativa. Cuántos hospitales podrán aprovecharla dependerá de las decisiones de inversión, la capacidad técnica de cada institución y el cumplimiento de los controles sanitarios.