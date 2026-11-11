¿de qué murió marcos camino, fundador de los palmeras? : conmoción en el mundo de la cumbia santafesina

El ambiente de la música popular argentina está de luto tras la confirmación de la causa de muerte de Marcos Camino, uno de los fundadores y pilar fundamental del mítico grupo Los Palmeras.

El reconocido acordeonista de 76 años fue encontrado sin vida en su estudio de grabación privado, ubicado en el barrio Candioti Norte, en la ciudad de Santa Fe. A continuación, repasamos las precisiones sobre su deceso y el legado imborrable que deja en la cumbia.

El trágico hallazgo en su estudio santafesino

El ícono de Los Palmeras fue hallado sin signos vitales en la tarde del sábado en su propio búnker musical. Según trascendió, el músico había llegado a su estudio para realizar tareas de rutina, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

Personal policial y de emergencias acudió al lugar, donde se constató su deceso. Si bien las primeras informaciones apuntaban a causas naturales, se espera el parte médico oficial para confirmar las razones exactas de su partida.

Su repentina muerte causó un profundo dolor en sus familiares, amigos, compañeros de banda y en los miles de fanáticos que siguen la trayectoria de la banda a lo largo y ancho del país.

Marcos Camino, el alma del acordeón de Los Palmeras

La figura de Marcos Camino está indisolublemente ligada al nacimiento y la explosión de Los Palmeras. Como fundador y acordeonista principal, fue responsable de darle forma al sonido característico que definió a la banda durante décadas.

Junto a Rubén “Cacho” Deicas, conformó la dupla líder que llevó a la cumbia santafesina a conquistar los escenarios más importantes de la Argentina. Su estilo particular para ejecutar el acordeón se convirtió en una marca registrada.

Desde los inicios del grupo en Santa Fe hasta la consagración nacional con éxitos como “El Bombón Asesino”, Camino fue parte esencial de cada melodía y cada acorde que hizo bailar a varias generaciones.

Una trayectoria histórica y un legado imborrable

La carrera de Marcos Camino abarca décadas de dedicación a la música popular. Fue testigo y protagonista de la evolución de la cumbia santafesina, pasando de los bailes locales a llenar estadios y festivales multitudinarios.

Su permanencia en el grupo, a pesar de los cambios en la escena musical, aseguró la identidad y la continuidad de Los Palmeras. El grupo logró mantener una conexión única con su público, convirtiéndose en un fenómeno cultural.

A sus 76 años, Camino deja una huella imborrable en la historia de la música tropical argentina, siendo reconocido no solo por su talento artístico, sino también por su calidad humana y su pasión por el acordeón.

El adiós de sus compañeros y el reconocimiento popular

La noticia de su muerte generó una ola de mensajes en las redes sociales, donde colegas del ambiente artístico y seguidores expresaron su tristeza y enviaron condolencias a la familia. Los Palmeras emitieron un doloroso comunicado despidiendo a su “referente fundamental”.

“Despedimos a un referente fundamental de nuestra historia. Marcos, tu música y tu alegría vivirán por siempre en nuestros corazones y en cada escenario que nos vio brillar”, expresaron desde la cuenta oficial del grupo.