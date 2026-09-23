La primavera comienza a hacerse hace sentir: así estará el tiempo este miércoles

La primavera comenzó con temperaturas más propias del invierno en la Provincia de Buenos Aires, pero el panorama empezará a modificarse desde este miércoles 23 de septiembre. Después de un amanecer frío y con abundante nubosidad, se espera un progresivo ascenso de las temperaturas que se hará mucho más evidente durante jueves y viernes.

Este miércoles comenzó con registros de un solo dígito en numerosos sectores bonaerenses, cielo mayormente nublado y ambiente frío. Sin embargo, con el correr de las horas las condiciones irán mejorando, el viento perderá intensidad y las temperaturas máximas se ubicarán en torno de los 17 a 20 grados, con diferencias según cada región de la Provincia.

La modificación más importante llegará el jueves 24, cuando el ingreso de aire más templado permitirá un marcado aumento de las temperaturas. En diferentes puntos bonaerenses las máximas superarán los 20 grados y podrían acercarse a los 25 o 26 grados en los sectores más cálidos.

El viernes 25 se perfila como una jornada plenamente primaveral, con cielo parcialmente soleado y temperaturas agradables a cálidas. Las máximas nuevamente podrían alcanzar aproximadamente los 25 o 26 grados, marcando un fuerte contraste con las bajas temperaturas registradas durante el comienzo de la semana.

Para el sábado 26 se mantendrían las buenas condiciones generales, con períodos de sol, algunas nubes y ambiente agradable. Las temperaturas continuarían elevadas para la época, aunque comenzarán a aparecer señales de una nueva modificación de las condiciones meteorológicas.

El cambio podría concretarse durante el domingo 27, cuando se prevé un aumento de la nubosidad, descenso de las temperaturas y posibilidad de chaparrones en distintos sectores de la Provincia de Buenos Aires. También podría incrementarse nuevamente la intensidad del viento.

De esta manera, la primera semana de la primavera tendrá prácticamente un poco de todas las estaciones: frío durante las primeras jornadas, un marcado ascenso térmico entre jueves y viernes y un posible regreso del tiempo inestable y más fresco hacia el domingo.

Para comienzos de la próxima semana, las previsiones anticipan temperaturas nuevamente más moderadas y otro descenso de las mínimas, especialmente hacia el martes, confirmando que septiembre continuará mostrando importantes variaciones térmicas antes de que el calor primaveral logre instalarse definitivamente.