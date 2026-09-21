Histórico: el automovilismo nacional vuelve a un mítico circuito bonaerense después de 15 años

Uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo argentino volverá a recibir una categoría nacional después de 15 años sin una competencia de este nivel. El regreso será este fin de semana y ya se espera movimiento de fanáticos de distintos puntos del país.

La cita será el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, con las TC Pick Up como espectáculo central. También habrá TC Pista Pick Up y Turismo Special de la Costa, además de gastronomía y servicios para quienes pasen la jornada en el predio.

El escenario es el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio de Balcarce, un lugar íntimamente ligado a la historia deportiva de la ciudad y al quíntuple campeón mundial de Fórmula 1.

Qué correrá en Balcarce este fin de semana

Las TC Pick Up disputarán la octava fecha del campeonato y será además la primera de la Copa de Oro. La actividad está prevista durante las dos jornadas, con apertura del evento el sábado desde las 8:00 y continuidad hasta el domingo por la tarde.

El regreso fue posible después de trabajos de infraestructura y seguridad realizados en el circuito, entre ellos intervenciones en pista, pianos, guardarraíles, boxes, iluminación y sectores operativos.

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Cuánto cuestan las entradas

Los valores informados para la fecha son los siguientes:

Sector Precio General – caballeros $40.000 General – damas $20.000 Preferencial con acceso a boxes $130.000

Los menores de hasta 10 años cumplidos no pagan entrada al sector General si ingresan con un adulto y presentan DNI. Desde los 11 años abonan normalmente.

Las personas con discapacidad pueden ingresar sin cargo al sector General presentando certificado original y DNI. El acompañante también queda bonificado cuando la necesidad figure en la documentación correspondiente.

El beneficio para jubilados

Los jubilados que presenten carnet de PAMI en la puerta tendrán 50% de descuento en el sector General. La condición importante es que ese beneficio se aplica únicamente a compras realizadas en el ingreso al autódromo y no a la venta anticipada.

La información oficial y las recomendaciones de acceso están publicadas por la Municipalidad de Balcarce.

Por qué el regreso es especial

La última competencia nacional en el Fangio había quedado a 15 años de distancia. Balcarce es una de las ciudades más identificadas con el automovilismo argentino y la reapertura devuelve al circuito a un calendario de alcance nacional.

Para quienes viajen, la recomendación es llegar con tiempo, revisar el sector de estacionamiento y llevar la documentación necesaria si se pretende utilizar alguno de los beneficios. El regreso no será solamente una fecha más del campeonato: será la primera prueba grande de una nueva etapa para el histórico circuito de La Barrosa.