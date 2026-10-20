Tarjetas de crédito bancarias y no bancarias: ¿cuáles son?

Cualquier argentino que haya intentado llegar a fin de mes o financiar una compra importante sabe que el plástico es más una herramienta de supervivencia que un lujo. Pero cuando hay que elegir una, el abanico de opciones marea: no todas las tarjetas son iguales ni vienen del mismo lugar.

La gran división pasa por entender quién está detrás de ese número de dieciséis dígitos: un banco tradicional o una entidad de nuevo cuño. Saber elegir es cuestión de entender cómo afectan el bolsillo, qué requisitos piden y cuánta libertad real dan para moverse.

Para dimensionar de qué hablamos: según el Informe de Pagos Minoristas del BCRA, en febrero de 2026 se realizaron 153,2 millones de pagos con tarjeta de crédito en la Argentina, por $8,9 billones. El canal más usado ya no es el mostrador: el e-commerce concentra el 37,9 % de las operaciones, seguido por POS y QR con el 37,5 %.

El respaldo tradicional: las tarjetas bancarias

Las tarjetas bancarias son las emitidas por entidades financieras reguladas por el Banco Central, ya sean bancos públicos —como el Nación o el Provincia— o privados, como Galicia, Santander, BBVA o Macro.

Su principal característica es que suelen estar atadas a una cuenta sueldo o una caja de ahorros, lo que ofrece una sensación de respaldo institucional difícil de igualar.

La gran ventaja suele ser el acceso a promociones exclusivas y cuotas sin interés en grandes cadenas, gracias a los acuerdos que los bancos firman con los comercios. Sin embargo, la contracara es la burocracia: recibo de sueldo con antigüedad, una calificación crediticia impecable y, muchas veces, costos de mantenimiento y renovación que pesan si no se tiene un paquete de servicios bonificado.

La nueva guardia: tarjetas no bancarias y fintech

En la otra vereda aparecen las tarjetas no bancarias, un universo más amplio y variado. Por un lado están las emitidas por cadenas de retail, como Cencosud o Carrefour.

Por el otro, la explosión de las fintech y billeteras virtuales que reconfiguraron el mercado: Mercado Pago, Ualá, Brubank, Naranja X o Personal Pay, entre varias más.

Estas entidades no son bancos en el sentido tradicional, pero ofrecen servicios de crédito que funcionan de manera casi idéntica.

Lo que atrae de estas opciones es la agilidad. En un país donde la economía informal es grande, muchas personas quedan fuera del sistema bancario tradicional.

Ahí aparece la posibilidad de conseguir una tarjeta sin tener cuenta en un banco y sin trámites engorrosos: trabajadores independientes, monotributistas o jóvenes que buscan su primer crédito acceden a una herramienta para financiar sus consumos. Emisoras como Naranja X resuelven la aprobación desde la app.

El crecimiento de este canal se ve en los números del BCRA: los pagos con transferencia vía QR interoperable treparon a 99,6 millones de operaciones mensuales, un salto interanual del 66,9 % en cantidades. En ese mismo período, el 46,5 % de esos pagos se hizo desde cuentas de pago (CVU), es decir, billeteras virtuales y no cuentas bancarias.

¿Cómo elegir la que mejor se adapta a vos?

La respuesta depende del historial y las necesidades de cada uno.

Quien tiene trabajo en relación de dependencia y busca financiar viajes o compras grandes con promociones bancarias encuentra en la tarjeta de banco su mejor aliada, porque además construye un historial financiero que después sirve para pedir un préstamo hipotecario o prendario con tasas más competitivas.

Si en cambio se valora la rapidez, la transparencia de los costos desde una app y no lidiar con un oficial de cuenta, las tarjetas no bancarias o fintech son ideales.

Conviene despejar un mito acá

Suele decirse que las tarjetas no bancarias cobran siempre tasas mucho más altas, pero la regulación acotó esa brecha: el BCRA fija mensualmente un tope para las financiaciones de emisoras no financieras, calculado como un múltiplo de la tasa promedio de préstamos personales del sistema financiero.

Para el ciclo de facturación de septiembre de 2026 ese límite quedó en 66,44 % nominal anual, frente al 72,56 % que regía en enero.

Eso no significa que todas las emisoras cobren lo mismo: el costo efectivo varía según seguros, gastos e impuestos, así que lo que hay que mirar es el CFT, no la TNA suelta.

En definitiva, lo importante es no casarse con una opción sin mirar la otra.

Muchos optan por un sistema híbrido: la tarjeta bancaria para las compras grandes y una no bancaria para los gastos cotidianos, aprovechando descuentos en apps de delivery o streaming.

Con la morosidad de los hogares en niveles que no se veían desde antes de la pandemia, lo fundamental es que el plástico sea un aliado y no una trampa de deuda, sin importar quién sea el emisor.