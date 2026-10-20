Suba de alquileres: el índice icl llega al 15,8% semestral y supera a la inflación

Si te toca actualizar el valor del alquiler en las próximas semanas, la fórmula firmada en tu contrato determinará un gasto muy diferente en el presupuesto familiar.

A pocos días del inicio de noviembre, los números oficiales confirman que los contratos atados al Índice para Contratos de Locación (ICL) volverán a ajustarse por encima de la inflación general.

Los porcentajes de aumento para contratos atados al IPC

Para los inquilinos con acuerdos que toman como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, los incrementos muestran una tendencia a la baja.

Ajuste bimestral por IPC: registrará una suba del 3,63% .

registrará una suba del . Ajuste trimestral por IPC: la corrección se ubicará en el 5,81% .

la corrección se ubicará en el . Ajuste cuatrimestral por IPC: el incremento alcanzará el 7,82% .

el incremento alcanzará el . Ajuste semestral por IPC: cerrará el período con un aumento cercano al 12,8%.

Por qué el índice ICL sube más que la inflación

El indicador que elabora el Banco Central combina en partes iguales la inflación y la variación de los salarios formales (RIPTE).

Debido al arrastre estadístico de meses anteriores, la desaceleración del ICL es mucho más lenta que la del costo de vida habitual.

Por este motivo, quien deba aplicar el ICL para una actualización semestral en noviembre afrontará una suba del 15,8%, es decir, tres puntos porcentuales por encima del IPC.

Valores de referencia para quienes buscan alquilar

En cuanto a las propiedades que ingresan como nuevas ofertas al mercado, la mayor disponibilidad de inmuebles frena aumentos desmedidos.

Los precios promedio para iniciar un nuevo contrato oscilan en estos valores:

Departamentos de 1 dormitorio (2 ambientes): cotizan entre los $450.000 y $580.000 mensuales .

cotizan entre los . Departamentos de 2 dormitorios (3 ambientes): varían entre los $600.000 y $800.000 mensuales.

Las fórmulas que prefieren hoy inquilinos y propietarios

Frente a esta brecha de índices, la tendencia en los nuevos contratos muestra un marcado favoritismo por las revisiones cortas.

Las actualizaciones trimestrales y cuatrimestrales atadas al IPC ganaron la preferencia del mercado por ofrecer mayor previsibilidad en las cuotas.

En cambio, los contratos vigentes amparados en la ley anterior que continúan ajustando por ICL representarán un esfuerzo económico mayor durante noviembre.