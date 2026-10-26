Último lunes de octubre con temperaturas invernales: qué anuncia el pronóstico para la semana

La primavera sigue sin instalarse definitivamente en la provincia de Buenos Aires y, cuando faltan apenas cinco días para que termine octubre, el frío vuelve a convertirse en protagonista.

Este lunes 26, los bonaerenses comenzaron una nueva semana con temperaturas más propias del invierno que de esta altura del año, aunque los pronósticos anticipan una recuperación gradual de las marcas térmicas y la posibilidad de nuevas lluvias.

Después de un fin de semana caracterizado por la nubosidad, algunas precipitaciones y un ambiente poco primaveral, el último lunes de octubre amaneció con temperaturas que en diferentes sectores del territorio bonaerense se ubicaron alrededor de los 5 a 8 grados, obligando a utilizar nuevamente camperas y abrigos durante las primeras horas de la mañana.

Para este lunes 26 de octubre se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, períodos de sol y un progresivo aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche. Las temperaturas máximas se ubicarán generalmente entre los 16 y 19 grados en buena parte del centro y este provincial, aunque los valores pueden variar según la región.

En numerosas localidades del interior bonaerense, especialmente en sectores rurales, el frío volvió a sentirse con intensidad durante el amanecer. La situación resulta llamativa porque octubre está llegando a su fin y la primavera continúa sin mostrar la estabilidad térmica esperada para esta época del año.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El martes 27 comenzará una recuperación gradual de las temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 20 y 21 grados en distintas zonas de la provincia. Se espera una jornada con abundante nubosidad, aunque con algunos períodos de sol y bajas probabilidades de precipitaciones en gran parte del territorio.

El miércoles 28 se presentará algo más templado, con temperaturas máximas cercanas a los 22 y 23 grados. El cielo estará parcialmente nublado y no se descarta la aparición de chaparrones aislados hacia la tarde o la noche en determinados sectores bonaerenses.

Para el jueves 29, los pronósticos anticipan un nuevo período de inestabilidad, con aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvias y chaparrones en algunas regiones. Las temperaturas máximas se mantendrían alrededor de los 21 a 23 grados, con un ambiente menos frío que durante el comienzo de la semana.

El viernes 30, último día hábil de octubre, podría ofrecer una mejora de las condiciones meteorológicas, con mayores períodos de sol y temperaturas máximas que alcanzarían entre 23 y 25 grados, especialmente en localidades del interior provincial. De confirmarse esta tendencia, la primavera comenzaría finalmente a hacerse sentir con mayor intensidad.

Qué se espera para el último fin de semana de octubre

El sábado 31 de octubre podría presentar temperaturas mucho más agradables e incluso cálidas, con máximas cercanas a los 25 y 27 grados en algunos sectores de la provincia. Sin embargo, las previsiones también contemplan la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas, por lo que no se descarta que la inestabilidad vuelva a hacerse presente.

El domingo 1 de noviembre mantendría temperaturas templadas a cálidas, con máximas próximas a los 24 y 25 grados, aunque podrían registrarse nuevas precipitaciones en determinadas regiones.

Octubre termina, pero la primavera todavía no se afirma

La característica principal de esta última semana de octubre será el marcado contraste entre las temperaturas del comienzo y las previstas para los días finales. Mientras que este lunes comenzó con condiciones prácticamente invernales, hacia el viernes y el fin de semana podrían registrarse marcas térmicas considerablemente superiores.

El décimo mes del año se despide dejando una sensación compartida por numerosos bonaerenses: la primavera brilla por su ausencia, al menos en lo que respecta a la continuidad de jornadas cálidas y agradables.

Las mañanas frías, las precipitaciones y los cambios de temperatura fueron protagonistas durante buena parte de octubre, un mes que no terminó de ofrecer las condiciones típicamente primaverales que muchos esperaban.

Todo indica que noviembre comenzará con temperaturas más elevadas, aunque la posibilidad de nuevas lluvias demuestra que la estabilidad meteorológica todavía deberá esperar.

De esta manera, la provincia de Buenos Aires se prepara para despedir octubre entre el frío de invierno y los primeros indicios de un ambiente más cálido, con la expectativa de que la primavera finalmente se instale durante el nuevo mes.