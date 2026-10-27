Nuevos aranceles escolares: cuánto subirán las cuotas de los colegios privados a fin de año

Por Denisse Helman
Desregulan aranceles en escuelas privadas: impacta a más del 70% del sistema educativo bonaerense

Si tus hijos asisten a una institución de gestión privada, es clave que conozcas cómo impactarán los nuevos incrementos en las facturas de los próximos meses.

El ajuste responde de forma directa a las recientes actualizaciones salariales acordadas en las paritarias del sector docente.

Porcentajes y meses confirmados del incremento

El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó sendos incrementos del 3% para noviembre y otro 3% para diciembre en las cuotas de los establecimientos educativos subvencionados.

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La medida alcanza a más de 5.000 colegios y a un total de 1,3 millones de alumnos inscriptos en los niveles inicial, primario, secundario y superior.

Estos porcentajes representan los topes máximos que las instituciones con aportes estatales podrán trasladar a las familias.

Cuotas máximas en colegios con 100% de aporte estatal

Para los establecimientos que cuentan con la subvención total del Estado, los aranceles de noviembre se fijaron en $39.210 para inicial y primario, y $43.230 para secundario.

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En tanto, las escuelas técnicas, agrarias y de arte treparán a $49.850, mientras que el nivel superior alcanzará los $56.490.

Para diciembre, esos montos se actualizarán a $40.380, $44.520, $51.340 y $58.180, respectivamente.

Aranceles en instituciones con 40% de aporte estatal

En el caso de los colegios con una subvención estatal menor (del 40%), los topes de noviembre ascienden a $177.340 para inicial y primaria.

Para el nivel secundario la cuota máxima será de $230.450, las técnicas llegarán a $263.740 y el nivel superior se ubicará en $225.100.

Hacia diciembre, los valores máximos treparán a $182.660, $237.360, $271.650 y $231.850, respectivamente.

Reclamo del sector y la situación en CABA

Desde las cámaras empresarias advierten que las subas autorizadas no logran compensar por completo los mayores costos operativos y salariales acumulados.

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En paralelo, las autoridades porteñas definirán un esquema de incrementos similar para los establecimientos de la jurisdicción, estimado en un 2,7% para cada mes.

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