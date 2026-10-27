Arba confirma descuentos de hasta el 40% para ponerse al día con los impuestos: las fechas clave

Si mantenés obligaciones impagas y buscás cerrar el año sin sorpresas ni recargos en las boletas, este nuevo régimen especial te permite regularizar tu situación fiscal con importantes beneficios.

La medida busca que los contribuyentes lleguen al próximo período sin deudas pendientes para acceder a los beneficios impositivos del año que viene.

Escala de bonificaciones por etapas y cuotas

El esquema contempla cuatro etapas de adhesión que reducen los beneficios a medida que pasan las semanas:

Hasta el 13 de noviembre: quita del 40% al contado , 20% en 3 cuotas y 15% en 6 cuotas .

quita del , y . Del 14 al 27 de noviembre: descuento del 35% al contado , 15% en 3 cuotas y 10% en 6 cuotas .

descuento del , y . Del 28 de noviembre al 11 de diciembre: bonificación del 30% al contado , 10% en 3 cuotas y 5% en 6 cuotas .

bonificación del , y . Del 12 al 31 de diciembre: se sostiene únicamente el 30% de descuento al contado.

Impuestos y períodos incluidos en el programa

El beneficio abarca deudas de Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

Se pueden ingresar obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso en etapa prejudicial o judicial.

También se admiten deudas generadas en 2026 (a excepción del Impuesto de Sellos).

Refinanciación de planes caídos y límites de las quitas

Quienes hayan perdido la vigencia de un plan anterior por incumplimiento podrán refinanciar el saldo pendiente.

En estos casos, se recalculan los intereses desde el vencimiento original y se descuentan los pagos ya efectuados.

Cabe destacar que en todas las modalidades de cancelación el límite del descuento es el capital adeudado.

Cómo hacer el trámite 100% digital

La gestión para sumarse al programa se realiza de forma directa y remota a través de la web oficial del organismo recaudador.

Dentro de la plataforma, cada usuario podrá seleccionar el plan de cuotas o la cancelación al contado según la fecha de ingreso.

Para quienes requieran plazos más extensos, se mantendrán disponibles las opciones habituales de financiación.