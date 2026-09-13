Coto activa un reintegro de 30% este lunes: cómo recuperar hasta $15. 000

Los clientes de una entidad bancaria tendrán este lunes una oportunidad puntual para reducir el gasto en el supermercado. Coto activa un reintegro del 30% que, bien utilizado, permite recuperar hasta $15.000 en una sola jornada.
El beneficio forma parte de las promociones vigentes con MODO durante septiembre y tiene condiciones específicas: no alcanza con pagar con cualquier tarjeta ni con cualquier billetera.
Cómo funciona el reintegro de Coto este lunes
La promoción ofrece un 30% de devolución en compras presenciales realizadas en sucursales Coto adheridas.
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Para acceder se debe escanear el QR de MODO desde la aplicación de MODO o desde Banca Credicoop y abonar con tarjeta Cabal de crédito o débito emitida por Banco Credicoop.
Según las condiciones oficiales, el beneficio de septiembre se aplica específicamente los lunes 7 y 14. Por eso, el lunes 14 de septiembre es la última jornada prevista dentro de esta acción.
Cuánto hay que gastar para recibir los $15.000
El tope máximo es de $15.000 por usuario durante la jornada promocional.
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Como el reintegro es del 30%, para alcanzar completamente ese límite hay que realizar una compra elegible de $50.000.
|Compra
|30% de reintegro
|Pago efectivo final
|$20.000
|$6.000
|$14.000
|$30.000
|$9.000
|$21.000
|$40.000
|$12.000
|$28.000
|$50.000
|$15.000
|$35.000
|$70.000
|$15.000
|$55.000
El último ejemplo muestra por qué conviene mirar el tope antes de hacer una compra grande: una vez alcanzados los $15.000, gastar más no genera una devolución adicional dentro de esta promoción.
Qué tarjetas participan del beneficio
La acción está destinada a usuarios de Cabal Credicoop. Participan tarjetas de crédito y débito, con exclusiones para algunos productos corporativos o empresariales.
La operación debe hacerse en un pago y para consumo familiar. No se incluyen compras realizadas mediante otras billeteras virtuales, POS móviles, plataformas online ni portales de pago.
El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores al consumo en una cuenta de Banco Credicoop de titularidad del usuario y asociada a MODO.
El detalle que puede hacer perder el reintegro
Uno de los errores más comunes en estas promociones es pagar con la tarjeta correcta pero por el canal equivocado.
En este caso, la compra tiene que pasar por MODO. Si el cliente utiliza la misma tarjeta mediante una billetera diferente, el reintegro puede no corresponder.
También es importante que la tarjeta se encuentre vigente y en situación normal al momento de acreditarse la devolución.
Una promoción corta dentro de un septiembre cargado de descuentos
Septiembre tiene una cantidad inusual de beneficios en supermercados, pero muchos se reparten en días específicos. Coto también aparece en otras promociones bancarias, por lo que conviene comparar antes de pagar y elegir la que resulte más favorable para cada usuario.
Quienes además utilicen Banco Nación pueden revisar el calendario de descuentos de Banco Nación en supermercados para organizar el resto de la semana.