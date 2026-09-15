Giro en el mercado financiero: la caída de las casas de cambio y la explosión de las billeteras virtuales

Si notaste que cada vez usás menos efectivo o billetes físicos y hacés todas tus operaciones desde el celular, las cifras oficiales lo confirman: el sistema financiero atraviesa un cambio histórico donde las casas de cambio cayeron un 41,7% y las apps de pago crecieron más del 150%.

A continuación, te mostramos los datos precisos del Banco Central sobre el cierre de financieras tradicionales, las millonarias compras entre empresas y los nuevos jugadores que llegan al país.

Cierre masivo de agencias y casas de cambio tradicionales

El Registro de Operadores de Cambio del Banco Central mostró una contracción drástica entre diciembre de 2022 y agosto de 2026.

Agencias de cambio: Se redujeron de 103 operativas en 2022 a solo 33 en agosto de 2026 , representando una caída del 68% .

Se redujeron de , representando una caída del . Casas de cambio: Pasaron de 12 entidades a solo 7 en el mismo período, marcando un descenso del 41,7% .

Pasaron de en el mismo período, marcando un descenso del . Causa principal: La fuerte fiscalización oficial iniciada en 2023 junto a la posterior flexibilización de restricciones volcaron la operatoria hacia canales digitales.

Boom de billeteras digitales e intermediarios no financieros

En contraposición a las financieras tradicionales, los proveedores de servicios digitales de pago registraron un salto sin precedentes.

Billeteras virtuales interoperables: Pasaron de 36 aplicaciones registradas en 2022 a 91 en agosto de 2026 , lo que implica un incremento del 152,8% .

Pasaron de , lo que implica un incremento del . Proveedores no financieros: El registro general aumentó de 379 a 558 actores (+47,2%).

El registro general aumentó de (+47,2%). Plataformas de crédito entre particulares: Crecieron de 2 a 7 plataformas operativas.

Fusiones millonarias y la reconfiguración del mapa bancario

A pesar de que la cantidad de bancos tradicionales pasó de 77 a 73 entidades, el sector vivió movimientos estratégicos millonarios.

Visa: Adquirió Prisma Medios de Pago S.A.U. y Newpay S.A.U. por un monto de u$s1.500 millones .

Adquirió Prisma Medios de Pago S.A.U. y Newpay S.A.U. por un monto de . Banco Macro: Compró el 50% de la billetera digital Personal Pay por u$s75 millones .

Compró el 50% de la billetera digital Personal Pay por . Cocos Capital: Concretó la compra de Banco Voii para transformarse en Cocos Bank.

Nuevos gigantes internacionales y plataformas que se convierten en bancos

La digitalización del dinero impulsa el desembarco de grandes firmas tecnológicas en el negocio de la intermediación financiera.

Mercado Libre: Se encuentra en la etapa final de autorización oficial ante el BCRA para operar formalmente como entidad bancaria .

Se encuentra en la etapa final de autorización oficial ante el BCRA para operar formalmente como . Revolut: La app financiera global ya prepara su desembarco formal en Argentina tras obtener la aprobación regulatoria del Banco Central.

El crecimiento exponencial de las aplicaciones y la modernización de los pagos abren el interrogante sobre cuántos competidores podrá sostener el mercado en los próximos años.