Descuentos en nafta y gasoil de hasta 30%: las opciones para ahorrar en septiembre de 2026

Si estás buscando aliviar el bolsillo cada vez que pasás por la estación de servicio, las promociones vigentes durante septiembre de 2026 te permiten conseguir descuentos de hasta el 30% y topes de reintegro de hasta $100.000.

A continuación, te detallamos los días, porcentajes, montos máximos y aplicaciones bancarias para ahorrar en las distintas marcas de combustible.

Beneficios en YPF y Shell: días clave y ahorros semanales

En la red de YPF, los usuarios de la App YPF tienen un 6% de ahorro diario de 0 a 6 hs, sumado a un 3% extra por autodespacho. Para socios del ACA hay un 5% con tope mensual de $18.000. En tanto, Banco Macro ofrece los miércoles un 20% (tope de $15.000) y 30% para clientes Selecta (tope de $20.000). Banco Santander brinda los jueves un 15% con tope de $20.000, mientras que Banco Nación otorga los viernes un 20% con tope de $10.000 pagando desde MODO BNA+.

En las estaciones Shell, la app Shell Box da los miércoles un 10% en V-Power con tope de $5.000 semanales. Quienes usen la Tarjeta 365 obtienen 10% en V-Power (tope semanal de $5.000) y 5% en Súper (tope semanal de $2.000) de lunes a viernes. Por su parte, Banco Nación eleva la rebaja al 25% de ahorro los viernes con tope de $13.000 mensuales.

Axion y Puma Energy: reintegros con app propia y bancos

En Axion Energy, la app ON ofrece los lunes y viernes un 10% en Quantium con topes mensuales de $6.500 a $12.000, más un 5% diario en Súper para cargas desde 25 litros (tope semanal de $10.000). Con Brubank, los clientes Plan Ultra alcanzan un 30% de descuento diario con tope de $6.000 por compra y $30.000 al mes. Además, Banco Comafi reintegra el 20% los lunes (tope semanal de $6.000 o $10.000 para clientes Único), acumulando hasta $40.000 en el mes.

En Puma Energy, con la app Puma Pris se accede los miércoles a un 10% de descuento en Súper, Premium e Ion Diesel para cargas de hasta 50 litros por día. En tanto, Personal Pay bonifica los sábados un 10% con tope de $4.000 por compra (hasta 2 veces al mes) y Banco Comafi extiende su 20% de reintegro los viernes, alcanzando un ahorro mensual de hasta $40.000 para clientes Único.

Reintegros en cualquier estación de servicio y el tope de $100.000

Si cargás en marcas como Gulf, Dapsa, Wico o cualquier surtidor del país, existen alternativas generales: