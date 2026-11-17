Los trabajadores de los hospitales públicos bonaerenses tienen una nueva referencia para controlar sus haberes. En medio de las negociaciones salariales y a pocas semanas de la liquidación del aguinaldo de diciembre, las escalas oficiales de noviembre permiten revisar qué conceptos corresponden a cada régimen laboral.

La consulta no es idéntica para todo el personal sanitario: un profesional de la Carrera Hospitalaria, un residente y un trabajador encuadrado en el régimen general pueden tener estructuras de liquidación diferentes. Por eso, antes de comparar cifras o calcular aumentos, resulta indispensable identificar la ley, el cargo y la carga horaria que figuran en el recibo.

La Provincia publicó documentación actualizada para noviembre de 2026 y mantiene una tabla de códigos de haberes. Esos dos recursos permiten distinguir el sueldo básico de los adicionales, las guardias y los descuentos, sin confundir una escala con el importe neto que finalmente llega a la cuenta bancaria.

Qué escalas salariales de salud están disponibles en noviembre

El Ministerio de Salud bonaerense, a través de su Departamento de Haberes, incluye en su sitio oficial las escalas de noviembre de 2026 correspondientes a cuatro grupos: Ley 10.471, Ley 10.430, residentes y becas. Los documentos también permiten consultar meses anteriores, como octubre y agosto, para contrastar las referencias vigentes en cada período.

La Ley 10.471 regula la Carrera Profesional Hospitalaria y comprende distintas profesiones de la salud según los requisitos legales. La Ley 10.430 corresponde al régimen general de personal de la administración pública provincial, en el que también se desempeñan trabajadores del sistema sanitario.

Los residentes tienen su propia escala, por lo que no corresponde aplicarles automáticamente los valores o porcentajes de otro escalafón. La remuneración concreta puede variar además por categoría, antigüedad, jornada, funciones y adicionales que correspondan a cada agente.

Para acceder a los documentos originales, la consulta se encuentra en la sección oficial de Haberes del Ministerio de Salud. Allí se puede elegir el régimen y el mes, en lugar de depender de capturas de pantalla o montos difundidos sin contexto.

Qué pasó con la propuesta de aumento para la Ley 10.471

La discusión salarial del sector tuvo un capítulo importante en octubre. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) informó entonces una propuesta que combinaba tramos de incremento para octubre y noviembre con una recategorización del básico. Según la comunicación gremial del 21 de octubre, el efecto planteado era del 7,4% sobre los haberes de septiembre y contemplaba una reapertura de las negociaciones en diciembre.

Ese porcentaje debe leerse con cuidado: no significa que cada trabajador vaya a encontrar un 7,4% adicional sobre el sueldo que cobró en octubre. La comparación depende de la base de cálculo y de los componentes alcanzados por la propuesta.

Además, la posición sindical no fue uniforme. El Sindicato Médico AMRA comunicó el rechazo de la oferta por considerarla insuficiente. Por ese motivo, no corresponde presentar una propuesta de paritaria como si fuera, por sí sola, la confirmación de una liquidación individual. Para saber qué se pagó efectivamente, la referencia son la escala oficial aplicable y el recibo de cada trabajador.

Los conceptos del recibo que conviene revisar

La Provincia ofrece una tabla pública de códigos para interpretar los distintos renglones de la liquidación. Entre los conceptos identificados aparecen los siguientes:

Código 010: sueldo básico.

sueldo básico. Código 013: sueldo anual complementario, es decir, aguinaldo.

sueldo anual complementario, es decir, aguinaldo. Código 031: bonificación por función de la Carrera Profesional Hospitalaria.

bonificación por función de la Carrera Profesional Hospitalaria. Código 032: bonificación por antigüedad de la Carrera Hospitalaria.

bonificación por antigüedad de la Carrera Hospitalaria. Código 041: reemplazos de guardia.

reemplazos de guardia. Código 046: guardia hospitalaria.

La presencia de un concepto en la tabla no implica que se aplique a todos los empleados. Cada uno depende de las condiciones laborales y de las reglas de liquidación correspondientes. También deben considerarse los descuentos y aportes, por lo que el básico publicado no equivale al salario de bolsillo.

El detalle completo puede consultarse en el listado oficial de códigos del recibo de sueldo.

Cómo consultar si el sueldo de noviembre está correctamente liquidado

El primer paso es identificar el régimen que figura en la documentación laboral. Después conviene ubicar la categoría, la antigüedad y las horas semanales, y comparar el período liquidado con la escala correspondiente. Si el agente realiza guardias o percibe bonificaciones particulares, esos renglones deben revisarse por separado.

También es importante distinguir el mes al que corresponde el haber de la fecha en que el dinero se acredita. Una escala salarial de noviembre no constituye por sí misma un cronograma de depósitos bancarios.

Para quienes están siguiendo la evolución de los sueldos estatales, INFOZONA publicó además una guía sobre el detalle del recibo que puede generar confusión en noviembre. Los trabajadores de salud deben utilizar siempre la información específica de su propio escalafón.

Qué tener en cuenta de cara al aguinaldo de diciembre

La proximidad del segundo medio aguinaldo agrega otra pregunta frecuente: qué remuneraciones integran la base de cálculo. Sin embargo, no es correcto sumar automáticamente todos los conceptos del recibo ni anunciar una fecha de acreditación sin un cronograma oficial específico.

El sueldo anual complementario se identifica en la documentación provincial con el código 013. Para estimar cuánto corresponde cobrar, primero hay que conocer la remuneración computable del semestre y las particularidades del vínculo laboral. Las escalas de noviembre ayudan a ordenar esa consulta, pero no sustituyen la liquidación individual ni confirman por sí mismas el día de pago.