Caos en la ruta 2: manifestantes bloquean el ingreso a mar del plata

La circulación en la Ruta 2, uno de los principales corredores viales de la provincia de Buenos Aires, se vio afectada este miércoles por un corte realizado en el acceso a Mar del Plata, en el marco de una jornada nacional de protesta impulsada por organizaciones sociales, sindicales y de trabajadores.

La manifestación comenzó alrededor de las 10 de la mañana en el puente de acceso a la ciudad, donde los manifestantes llevaron adelante un reclamo en rechazo a la eliminación del salario social complementario del programa “Volver al Trabajo” y a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional. Como consecuencia, se registraron importantes demoras y complicaciones para quienes ingresaban o salían de Mar del Plata.

De acuerdo con lo informado por las organizaciones convocantes, la protesta forma parte de una jornada nacional de movilización en distintos puntos del país. En Mar del Plata, las actividades continuarán durante la tarde con una concentración en la intersección de las avenidas Luro e Independencia, desde donde marcharán hacia el Palacio Municipal para visibilizar sus reclamos.

Las agrupaciones sostienen que la suspensión del beneficio económico afectará a miles de trabajadores vinculados a cooperativas y programas sociales, motivo por el cual exigen la continuidad de la asistencia y la apertura de una instancia de diálogo con las autoridades nacionales.

Recomendaciones para quienes viajan

Ante esta situación, se recomienda a los automovilistas que circulen por la Ruta 2 hacia Mar del Plata hacerlo con precaución, prever demoras y mantenerse informados sobre el estado del tránsito antes de iniciar el viaje. También se aconseja respetar las indicaciones del personal policial y de seguridad vial desplegado en la zona para ordenar la circulación y minimizar los inconvenientes.