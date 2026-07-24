Miles de usuarios se quedaron sin whatsapp: las razones detrás del bloqueo masivo de cuentas

En los últimos días, numerosos usuarios de WhatsApp reportaron la suspensión o el bloqueo de sus cuentas, una situación que generó preocupación y una gran cantidad de consultas en redes sociales. Aunque algunos afectados consideran que se trata de un error, la plataforma explicó que estas medidas responden, en la mayoría de los casos, a la detección de actividades que infringen sus Condiciones del Servicio.

Según la compañía, las suspensiones pueden ser temporales o permanentes y suelen aplicarse cuando los sistemas de seguridad detectan comportamientos considerados abusivos o potencialmente peligrosos para otros usuarios.

Entre las causas más frecuentes que pueden derivar en el bloqueo de una cuenta se encuentran:

Envío masivo o repetitivo de mensajes, especialmente a personas que no tienen agendado el número del remitente.

Uso de aplicaciones no oficiales o versiones modificadas de WhatsApp, como GB WhatsApp o WhatsApp Plus.

Automatización de mensajes mediante herramientas no autorizadas.

Acumulación de denuncias o bloqueos por parte de otros usuarios en un corto período de tiempo.

Creación excesiva de grupos o incorporación de contactos sin su consentimiento.

En el caso de WhatsApp Business, especialistas señalan que Meta endureció durante 2026 los controles sobre las cuentas comerciales, especialmente aquellas que realizan campañas de mensajería sin el consentimiento previo de los destinatarios o utilizan plataformas externas no autorizadas.

¿Qué hacer si la cuenta fue suspendida?

Cuando aparece el mensaje “Esta cuenta no puede usar WhatsApp”, el usuario puede solicitar una revisión directamente desde la aplicación. Si la empresa determina que el bloqueo fue un error, la cuenta será restablecida. En cambio, si confirma una infracción a las normas de uso, la suspensión puede mantenerse de manera definitiva.

Los especialistas recomiendan utilizar únicamente la aplicación oficial, evitar el envío de mensajes masivos no solicitados y respetar las políticas de la plataforma para reducir el riesgo de sufrir un bloqueo.