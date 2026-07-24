Banco Provincia lanzó un plan de refinanciación de deudas para Pymes en hasta 36 cuotas fijas ¿Cómo acceder?

Si las deudas comerciales de tu pyme complicaron el capital de trabajo en los últimos meses, el Banco Provincia lanzó una medida pensada para dar un respiro clave: un plan especial para reestructurar pasivos vencidos.

La banca pública bonaerense busca aliviar el ahogo financiero de las pequeñas y medianas industrias otorgando hasta 36 cuotas fijas con la tasa más competitiva de todo el sistema bancario.

Financiación en 36 cuotas y la tasa más baja del mercado

El nuevo programa contempla la regularización de deudas a través de un esquema de hasta 36 cuotas fijas.

Para este segmento productivo se dispuso una Tasa Nominal Anual (TNA) del 25,7%, convirtiéndose en la propuesta de financiamiento más barata del mercado.

Beneficio exclusivo para Pymes frente a la banca privada

Las pequeñas y medianas empresas accederán a un descuento directo de 3 puntos porcentuales sobre las tasas generales.

Con este beneficio, el costo financiero se ubica considerablemente por debajo del promedio bancario privado, que actualmente supera el 28% anual.

Esquemas diferenciados para mora temprana y tardía

La propuesta adapta sus condiciones según el nivel de atraso registrado por la firma:

Mora temprana: la tasa se calculará tomando el indicador TAMAR más un diferencial de entre 6 y 9 puntos.

la tasa se calculará tomando el indicador TAMAR más un diferencial de entre 6 y 9 puntos. Mora tardía (más de 90 días): el adicional sobre el índice de referencia bajará hasta 4 puntos para facilitar el rescate de las firmas golpeadas.

El antecedente positivo: 75.000 acuerdos familiares en el primer semestre de 2026

Esta línea para empresas complementa el plan para familias implementado a comienzos de 2026, el cual cerró la primera mitad del año con 75.000 acuerdos de pago concretados.

Esa cifra representó un incremento del 294% en operaciones cerradas en comparación con el mismo período del año anterior, modelo que ahora buscan replicar en el entramado industrial.