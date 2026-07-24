Velada del año 2026: los argentinos que pelean, horarios y dónde ver en vivo

La Velada del Año 2026 tendrá una presencia argentina mucho más fuerte de lo habitual. Cuatro figuras del país subirán al ring este sábado 25 de julio en Sevilla, en una jornada que reunirá boxeo amateur, música y algunos de los nombres más conocidos del streaming hispano.

El evento organizado por Ibai Llanos comenzará a primera hora de la tarde en la Argentina y se podrá seguir gratis por internet. La atención local estará puesta en un periodista deportivo, un cantante, un creador de contenido vinculado al fitness y una de las youtubers argentinas más populares.

Velada del Año 2026: día y horario en Argentina

La sexta edición de La Velada del Año se realizará el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España. La transmisión principal está anunciada para las 19:00 de España, por lo que en la Argentina comenzará a las 14:00.

La organización proyecta una extensa jornada con diez combates y cinco presentaciones musicales. Por la cantidad de peleas y los intervalos artísticos, el espectáculo podría prolongarse durante unas ocho horas, aunque la duración definitiva dependerá del desarrollo de cada cruce.

Un dato importante para quienes quieran ver solamente a los representantes nacionales es que no existen horarios exactos confirmados para cada pelea. Los combates tienen un orden establecido, pero pueden adelantarse o demorarse según la duración de las presentaciones, las pausas técnicas y los shows musicales.

Quiénes son los cuatro argentinos que pelean

La Argentina tendrá cuatro participantes distribuidos entre el tercer y el séptimo combate de la cartelera. Esto significa que las peleas con presencia nacional no comenzarán apenas se abra la transmisión, pero se sucederán durante buena parte del tramo central del evento.

Gastón Edul enfrentará a Edu Aguirre en el tercer combate. El cruce entre los periodistas deportivos fue presentado como uno de los duelos con mayor componente futbolero: el argentino está fuertemente identificado con la cobertura de Lionel Messi y la Selección, mientras que el español es conocido por su cercanía con Cristiano Ronaldo.

El quinto combate tendrá como protagonista a Gero Arias, también mencionado por la organización como Gerónimo Arias. El influencer argentino se medirá con Viruzz, uno de los participantes más experimentados en la historia de La Velada. Por el recorrido deportivo de ambos y la preparación exhibida durante los últimos meses, aparece como uno de los enfrentamientos más exigentes de la noche.

Luego llegará el turno de Angie Velasco. La creadora de contenido argentina se enfrentará a la puertorriqueña Alondrissa en el sexto combate. El duelo genera expectativa entre sus seguidores porque ambas mantuvieron una relación cercana antes de comenzar la preparación y durante la previa se expusieron tensiones entre las competidoras.

Lit Killah será el cuarto representante nacional. El músico argentino chocará con el rapero español Kidd Keo en el séptimo combate, una pelea que trasladará al ring una rivalidad construida desde la escena urbana.

Participante argentino Rival Orden Gastón Edul Edu Aguirre Tercer combate Gero Arias Viruzz Quinto combate Angie Velasco Alondrissa Sexto combate Lit Killah Kidd Keo Séptimo combate

Orden de las peleas de La Velada del Año VI

De acuerdo con la cartelera oficial de La Velada del Año VI, los cruces se desarrollarán en el siguiente orden:

Fabiana Sevillano vs. La Parce.

Clerss vs. Natalia MX.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul.

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer.

Viruzz vs. Gero Arias.

Alondrissa vs. Angie Velasco.

Lit Killah vs. Kidd Keo.

Samy Rivers vs. RoRo.

Plex vs. Fernanfloo.

IlloJuan vs. TheGrefg.

El enfrentamiento entre IlloJuan y TheGrefg cerrará la edición, mientras que Plex y Fernanfloo protagonizarán el combate coestelar. A diferencia de lo anunciado durante la presentación inicial, finalmente los diez cruces serán individuales.

Dónde ver La Velada del Año 2026 en vivo y gratis

La transmisión podrá verse de manera gratuita en los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch y YouTube. No será necesario pagar una suscripción específica ni contratar un servicio de televisión para acceder al evento.

La cobertura incluirá la previa, las entradas de los participantes, los combates y las actuaciones musicales. La organización también utiliza TikTok para publicar contenidos vinculados con el espectáculo, pero las dos señales principales confirmadas para seguir la jornada completa son Twitch y YouTube.

Además de las peleas, habrá presentaciones de Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA, Lucho RK y La Pantera. Los recitales se repartirán entre distintos bloques de la cartelera, por lo que también pueden modificar la hora aproximada de cada combate.

A qué hora pelean Gastón Edul, Gero Arias, Angie Velasco y Lit Killah

La organización confirmó el orden, pero no publicó una hora individual definitiva para los argentinos. Gastón Edul será el primero en aparecer, en el tercer combate; Gero Arias irá quinto; Angie Velasco, sexta; y Lit Killah, séptimo.

Por ese motivo, la recomendación para no perder ninguna pelea argentina es conectarse desde las 14:00. Aunque los primeros cruces funcionarán como referencia, cualquier cálculo horario previo será estimativo y puede cambiar durante la transmisión.