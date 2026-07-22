Denuncian un fuerte aumento de la licencia de conducir profesional en la provincia de buenos aires

La implementación del nuevo sistema para obtener y renovar las licencias de conducir profesionales en la provincia de Buenos Aires desató una fuerte polémica luego de que transportistas, dirigentes políticos y trabajadores denunciaran que el costo total del trámite puede alcanzar los 250.000 pesos, cuando hasta hace pocas semanas rondaba los 20.000 pesos.

Según las denuncias, el incremento responde a los cambios introducidos tras la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), dispuesta por el Gobierno nacional mediante el Decreto 196/2025. A partir de esta modificación, los conductores de las categorías C, D y E —destinadas al transporte de cargas, pasajeros y maquinaria especial— deben cumplir con nuevas exigencias antes de completar el trámite en los municipios.

Qué cambió

Con el nuevo esquema, los aspirantes deben realizar previamente:

Un examen psicofísico en prestadores habilitados.

Un curso teórico-práctico obligatorio de al menos 20 horas.

Las evaluaciones correspondientes en centros autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Recién después de cumplir con esos requisitos pueden finalizar la gestión de la licencia en el centro emisor de su municipio.

Por qué aumentó el costo

De acuerdo con los reclamos del sector, el trámite municipal continúa teniendo un valor relativamente bajo —entre 20.000 y 39.000 pesos, según cada distrito—, pero la incorporación obligatoria de evaluaciones y capacitaciones privadas eleva el costo total hasta aproximadamente 250.000 pesos, e incluso algunos dirigentes sostienen que podría acercarse a los 300.000 pesos en determinados casos.

Además del fuerte incremento económico, los conductores cuestionan que el procedimiento se volvió más complejo, ya que deben trasladarse a sedes habilitadas para realizar los exámenes y cursos antes de concluir el trámite.

La Provincia evalúa cambios

Frente a las dificultades surgidas durante la puesta en marcha del nuevo sistema, el Ministerio de Transporte bonaerense analiza postergar por 60 días la implementación plena de la medida para realizar ajustes operativos y facilitar la adaptación del nuevo régimen.

Cruce político

La modificación también generó un intenso debate político. Legisladores e intendentes de la oposición cuestionaron el fuerte aumento del costo para los trabajadores y presentaron proyectos para mitigar su impacto. Entre las iniciativas se encuentra una propuesta para que quienes prestan servicios esenciales de emergencia puedan acceder a la licencia profesional de manera gratuita.

Mientras tanto, desde el Gobierno bonaerense sostienen que el nuevo sistema busca fortalecer los controles, mejorar la capacitación y garantizar una mayor seguridad vial para quienes desempeñan tareas profesionales al volante