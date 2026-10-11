Subieron los peajes: cuánto cuesta viajar en la autopista buenos aires-la plata y la ruta 6

Desde el sábado 10 de octubre comenzaron a regir los nuevos cuadros tarifarios con un incremento del 8,3% en la Autopista Buenos Aires-La Plata y subas en la Ruta 6.
Valores para viajar hacia Capital Federal en horario pico y no pico
Las personas que utilicen la traza con sentido a la Ciudad de Buenos Aires deberán abonar importes actualizados según el horario de circulación:
Ampliación del TelePASE: las rutas nacionales que se suman al sistema de cobro automático
- Horario no pico: La tarifa para vehículos de dos ejes pasó de $4.800 a $5.200.
- Horario pico: El monto asciende a $6.600 durante las horas de mayor tránsito.
- Sentido contrario (Hudson y Dock Sud): Se abona $2.600 en horario no pico y $3.300 en horario pico.
Cuánto cuestan los bajadas en Villa Elisa, Quilmes, Berazategui y Bernal
Las bajadas intermedias de la autopista también ajustaron sus precios desde este sábado:
- Villa Elisa: El costo es de $1.400 en horario no pico y sube a $1.700 en hora pico.
- Quilmes, Berazategui y Bernal: La tarifa pasó de $1.700 a $1.900 para la misma categoría.
Las nuevas tarifas que rigen en los peajes de la Ruta 6
La actualización autorizada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial también alcanzó a la Ruta 6:
- San Vicente y Las Heras: Las cabinas cobran $2.276 para vehículos de dos ejes.
- Los Cardales: La tarifa prevista para esa categoría cuando quede habilitada la cabina será de $4.552.
Acumulado con la Costa Atlántica y el impacto en el transporte de pasajeros
El nuevo ajuste se suma a los recientes incrementos aplicados en los Corredores Atlánticos y la Ruta Provincial 2.
Aumentan los peajes rumbo a la Costa: así quedan los montos según la ruta y el horario de viaje
Esta suba incide de manera directa en los costos operativos de taxis, remises y servicios de transporte de mediana y larga distancia, como así también en el cálculo de gastos para viajar hacia la Costa en fines de semana largos.