Subieron los peajes: cuánto cuesta viajar en la autopista buenos aires-la plata y la ruta 6

Desde el sábado 10 de octubre comenzaron a regir los nuevos cuadros tarifarios con un incremento del 8,3% en la Autopista Buenos Aires-La Plata y subas en la Ruta 6.

Valores para viajar hacia Capital Federal en horario pico y no pico

Las personas que utilicen la traza con sentido a la Ciudad de Buenos Aires deberán abonar importes actualizados según el horario de circulación:

Horario no pico: La tarifa para vehículos de dos ejes pasó de $4.800 a $5.200 .

La tarifa para vehículos de dos ejes pasó de $4.800 a . Horario pico: El monto asciende a $6.600 durante las horas de mayor tránsito.

El monto asciende a durante las horas de mayor tránsito. Sentido contrario (Hudson y Dock Sud): Se abona $2.600 en horario no pico y $3.300 en horario pico.

Cuánto cuestan los bajadas en Villa Elisa, Quilmes, Berazategui y Bernal

Las bajadas intermedias de la autopista también ajustaron sus precios desde este sábado:

Villa Elisa: El costo es de $1.400 en horario no pico y sube a $1.700 en hora pico.

El costo es de en horario no pico y sube a en hora pico. Quilmes, Berazategui y Bernal: La tarifa pasó de $1.700 a $1.900 para la misma categoría.

Las nuevas tarifas que rigen en los peajes de la Ruta 6

La actualización autorizada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial también alcanzó a la Ruta 6:

San Vicente y Las Heras: Las cabinas cobran $2.276 para vehículos de dos ejes.

Las cabinas cobran para vehículos de dos ejes. Los Cardales: La tarifa prevista para esa categoría cuando quede habilitada la cabina será de $4.552.

Acumulado con la Costa Atlántica y el impacto en el transporte de pasajeros

El nuevo ajuste se suma a los recientes incrementos aplicados en los Corredores Atlánticos y la Ruta Provincial 2.

Esta suba incide de manera directa en los costos operativos de taxis, remises y servicios de transporte de mediana y larga distancia, como así también en el cálculo de gastos para viajar hacia la Costa en fines de semana largos.