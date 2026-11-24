Con el cierre del período ordinario previsto para el miércoles 25 de noviembre en Diputados y el jueves 26 en el Senado, las discusiones centrales pasarán a sesiones extraordinarias a partir de diciembre.
El gobernador Axel Kicillof y los distintos bloques opositores —además de las propias tensiones internas del peronismo— deberán negociar una agenda de alto impacto institucional. A continuación, repasamos los proyectos en juego, las posturas de cada sector y las fechas clave.
Presupuesto 2027, impositiva y financiamiento: los reparos opositores
Kicillof envió a la Legislatura un paquete integrado por el Presupuesto 2027, la Ley Fiscal Impositiva y la ley de Financiamiento, iniciativas que buscará tratar en diciembre pero que ya enfrentan objeciones:
Tensión en la Legislatura bonaerense: por qué las reelecciones, las PASO y las apuestas online quedaron trabadas para el cierre del año
- La Libertad Avanza: Cuestiona el pedido de facultades de emergencia para toda la administración pública y exige explicaciones por el nuevo endeudamiento.
- PRO: Pone el foco en los salarios estatales, la transparencia de las cuentas públicas y el tamaño de la estructura provincial.
- UCR, Hechos e izquierda: El radicalismo apunta a salud, IOMA y educación; Hechos reclama alivio impositivo y productivo; y la izquierda cuestiona el atraso salarial y el pago de deuda tomada durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Reelecciones indefinidas y vacantes en la Corte: la pulseada interna
La posibilidad de habilitar reelecciones indefinidas —impulsada por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y sectores de intendentes, entre ellos 14 de los 27 jefes comunales radicales alcanzados por la restricción— choca con resistencias dentro y fuera del oficialismo.
El Frente Renovador adelantó que no aportará sus votos si sienta a todos sus legisladores, mientras que La Cámpora condiciona su apoyo a que entren en la negociación las vacantes pendientes en la Suprema Corte de Justicia, algo que Kicillof ya anticipó que no mezclará en el acuerdo político.
PASO bonaerenses y apuestas online: dos frentes sin consenso
La eventual suspensión de las PASO en la provincia está atada a lo que ocurra con la reforma a nivel nacional y a un acuerdo político amplio, pese a que el gobierno provincial —a través de Carlos Bianco— defiende mantener las primarias para ordenar la oferta electoral.
Formulario F.U.T.U.R.O.: qué exige la nueva declaración jurada laboral bonaerense y por qué las cámaras empresariales piden frenarla
En paralelo, el debate sobre apuestas online sigue trabado tras dictámenes cruzados en comisión, acusaciones por lobby del juego y disputas sobre el destino de los fondos, sin chances de aprobarse antes del cierre del período ordinario.
Calendario legislativo: qué pasa este mes y qué antecede a diciembre
La Cámara de Diputados sesionará el miércoles 25 de noviembre y el Senado el jueves 26 para evitar que expidan proyectos con estado parlamentario, dejando el grueso de la rosca política para después del 1° de diciembre.
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Como antecedente reciente, las negociaciones de fin de año suelen estirarse: en 2025 la última sesión fue el 16 de diciembre (y el endeudamiento se aprobó en extraordinarias en febrero), mientras que el período cerró el 27 de diciembre en 2024 y el 28 de diciembre en 2023.