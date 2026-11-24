Con el cierre del período ordinario previsto para el miércoles 25 de noviembre en Diputados y el jueves 26 en el Senado, las discusiones centrales pasarán a sesiones extraordinarias a partir de diciembre.

El gobernador Axel Kicillof y los distintos bloques opositores —además de las propias tensiones internas del peronismo— deberán negociar una agenda de alto impacto institucional. A continuación, repasamos los proyectos en juego, las posturas de cada sector y las fechas clave.

Presupuesto 2027, impositiva y financiamiento: los reparos opositores

Kicillof envió a la Legislatura un paquete integrado por el Presupuesto 2027, la Ley Fiscal Impositiva y la ley de Financiamiento, iniciativas que buscará tratar en diciembre pero que ya enfrentan objeciones:

La Libertad Avanza: Cuestiona el pedido de facultades de emergencia para toda la administración pública y exige explicaciones por el nuevo endeudamiento.

Cuestiona el pedido de facultades de emergencia para toda la administración pública y exige explicaciones por el nuevo endeudamiento. PRO: Pone el foco en los salarios estatales, la transparencia de las cuentas públicas y el tamaño de la estructura provincial.

Pone el foco en los salarios estatales, la transparencia de las cuentas públicas y el tamaño de la estructura provincial. UCR, Hechos e izquierda: El radicalismo apunta a salud, IOMA y educación; Hechos reclama alivio impositivo y productivo; y la izquierda cuestiona el atraso salarial y el pago de deuda tomada durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Reelecciones indefinidas y vacantes en la Corte: la pulseada interna

La posibilidad de habilitar reelecciones indefinidas —impulsada por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y sectores de intendentes, entre ellos 14 de los 27 jefes comunales radicales alcanzados por la restricción— choca con resistencias dentro y fuera del oficialismo.

El Frente Renovador adelantó que no aportará sus votos si sienta a todos sus legisladores, mientras que La Cámpora condiciona su apoyo a que entren en la negociación las vacantes pendientes en la Suprema Corte de Justicia, algo que Kicillof ya anticipó que no mezclará en el acuerdo político.

PASO bonaerenses y apuestas online: dos frentes sin consenso

La eventual suspensión de las PASO en la provincia está atada a lo que ocurra con la reforma a nivel nacional y a un acuerdo político amplio, pese a que el gobierno provincial —a través de Carlos Bianco— defiende mantener las primarias para ordenar la oferta electoral.

En paralelo, el debate sobre apuestas online sigue trabado tras dictámenes cruzados en comisión, acusaciones por lobby del juego y disputas sobre el destino de los fondos, sin chances de aprobarse antes del cierre del período ordinario.

Calendario legislativo: qué pasa este mes y qué antecede a diciembre

La Cámara de Diputados sesionará el miércoles 25 de noviembre y el Senado el jueves 26 para evitar que expidan proyectos con estado parlamentario, dejando el grueso de la rosca política para después del 1° de diciembre.

Como antecedente reciente, las negociaciones de fin de año suelen estirarse: en 2025 la última sesión fue el 16 de diciembre (y el endeudamiento se aprobó en extraordinarias en febrero), mientras que el período cerró el 27 de diciembre en 2024 y el 28 de diciembre en 2023.