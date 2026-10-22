¿Cuánto cobra un cuidador domiciliario en octubre? La nueva escala salarial y los montos clave por hora y mes

Si trabajás en el cuidado de personas o tenés contratado a un cuidador en tu hogar, es fundamental que conozcas los nuevos montos mínimos que rigen para este mes.

Tras la última paritaria del sector de casas particulares, se aplicó un ajuste salarial que modifica tanto los valores por hora como los sueldos mensuales.

Te detallamos la escala salarial oficial, cómo calcular las jornadas reducidas y qué adicionales corresponden cobrarse.

Aumento y escala salarial mínima de octubre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó para este mes un incremento del 1,7% oficializado mediante la Resolución 6/2026.

Además, se integró a los básicos el 50% del bono no remunerativo que se había liquidado en agosto.

Para quienes prestan servicios de asistencia no terapéutica (cuarta categoría), los valores mínimos quedan fijados de la siguiente manera:

Personal con retiro: $4.337,53 por hora y $548.429,23 el haber mensual básico .

$4.337,53 por hora y . Personal sin retiro: $4.801,52 por hora y $605.050,00 el haber mensual básico.

Cómo liquidar sueldos en casos de jornadas reducidas

Cuando las tareas no superan las 24 horas semanales para un mismo empleador, el haber se calcula multiplicando las horas trabajadas por el valor de la hora.

Si la jornada abarca entre 24 y 48 horas semanales, corresponde aplicar un cálculo proporcional sobre el valor mensual.

Por ejemplo, un trabajador con retiro que cumple 30 horas semanales debe percibir un básico mensual de $342.768,27.

Adicionales obligatorios: antigüedad y zona desfavorable

Sobre los haberes básicos vigentes, los empleadores deben liquidar dos complementos según la situación laboral:

Antigüedad: suma un 1% por cada año trabajado con el mismo empleador desde septiembre de 2020 (con un tope del 6%).

suma un desde septiembre de 2020 (con un tope del 6%). Plus por zona desfavorable: representa un 31% extra para trabajadores radicados en la Patagonia y Patagones.

Emisión del recibo formal y registro de pagos

Todos los montos acordados y los adicionales tienen que estar registrados obligatoriamente en el recibo de haberes.

El comprobante oficial se genera de forma virtual a través de la plataforma web de ARCA.

Recordá que los valores de la escala representan un piso salarial legal, por lo que las partes pueden acordar remuneraciones mayores.