Subastas de autos en Argentina: qué marcas participan y cómo anotarse

Denisse Helman
El Fiat Cronos 2025 ya tiene precios: desde $23,6 millones en Argentina

El mercado automotor en Argentina atraviesa un momento de fuertes aumentos en los precios de los 0 km. En agosto, todas las grandes marcas aplicaron subas de hasta un 12% respecto a julio, lo que llevó a que ya no queden autos nuevos por debajo de los $20.000.000. Frente a este escenario, las subastas aparecen como una alternativa para quienes buscan oportunidades de compra, con unidades de pocos años de uso y algunas a patentar.

Las subastas de Stellantis y General Motors

Este jueves 21, el grupo Stellantis y General Motors ponen en subasta un total de 57 vehículos de diferentes segmentos, todos a través de la plataforma Narvaezbid (narvaezbid.com.ar).

Entre los modelos disponibles por parte de Stellantis se encuentran:

  • Fiat: Cronos, Pulse, Fastback, Strada
  • Peugeot: 208, 2008 (generación anterior)
  • Citroën: C3
  • Jeep: Renegade, Compass, Wrangler, Gladiator, Grand Cherokee
  • Ram: Rampage, 1500 y 2500
  • DS: 7 Crossback

General Motors, en tanto, ofrece:

  • Cruze 4 y 5 puertas (2019)
  • SUV Tracker y Trailblazer
  • Pickups S10
  • Chevrolet Camaro convertible 2018

Cómo participar en las subastas

Para poder ofertar, es necesario crear un usuario en la plataforma online correspondiente. El registro es gratuito y se valida en 24 horas.

Los pasos principales son:

  • Ingresar a la web y registrarse como usuario.
  • Depositar una garantía de oferta (seguro de caución) por cada lote en el que se quiera participar.
  • El monto de la caución varía según la política de la subastadora.
  • Si el usuario no resulta ganador, la casa de subastas devuelve el 100% del depósito una vez que se solicite.

La propuesta de Monasterio Tattersall

Ese mismo jueves 21 de agosto, la firma Monasterio Tattersall Activos (activos.monasterio-tattersall.com) también llevará adelante una subasta con más de 50 vehículos provenientes de empresas privadas, dentro de sus procesos de renovación de flota.

La oferta incluye:

  • Compactos: VW Gol Trend, Voyage, Toyota Etios
  • Medianos: Ford Focus, Toyota Corolla, VW Vento
  • Utilitarios: Fiat Dobló, Renault Kangoo, Peugeot Partner

Entre las unidades destacadas aparece un Chevrolet 400 Super Sprint de 1969 en excelente estado de conservación.

Para participar en esta subasta, los interesados deben realizar una caución del 10% mediante depósito o transferencia bancaria, o bien un 30% con ECHEQ en garantía. En todos los casos, el dinero es reintegrado si la oferta no resulta ganadora, dentro de un plazo de 4 a 5 días hábiles posteriores.

Más detalles a tener en cuenta

En las subastas se puede acceder a información completa sobre cada vehículo:

  • Fotos y videos.
  • Descripciones técnicas.
  • Condiciones y términos.
  • Ubicación de las unidades para exhibición presencial previa.

Esto permite que los interesados puedan evaluar mejor las oportunidades y definir su participación en un mercado que, frente a la suba de precios de los 0 km, se presenta como una alternativa atractiva.

