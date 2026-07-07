Calendario escolar 2026: las fechas confirmadas de las vacaciones de invierno para cada provincia

Planificar las semanas familiares o los días sin rutina escolar genera la misma duda todos los años: ¿cuándo empiezan exactamente las semanas libres?

El Ministerio de Educación ya definió el cronograma oficial para las vacaciones de invierno 2026, distribuyendo a las provincias en tres períodos diferenciados durante el mes de julio.

Para que puedas organizar tus viajes, el cuidado de los chicos o tus días de licencia, te presentamos las fechas confirmadas para cada rincón del país.

El primer grupo que estrena el receso invernal

Las vacaciones de invierno comenzarán formalmente en un lote de provincias que abrirá el calendario de corte de clases a mitad de año.

Para estas jurisdicciones, las fechas confirmadas van del 6 al 17 de julio de 2026.

Las provincias que integran este primer bloque son las siguientes:

Córdoba

Entre Ríos

Mendoza

San Juan

San Luis

Santa Fe

El bloque mayoritario que corta las clases a mitad de mes

El segundo contingente de distritos tendrá su parate escolar concentrado firmemente en las semanas centrales del mes de julio.

El período oficial dictaminado para este grupo se extiende desde el 13 al 24 de julio de 2026.

Este turno abarca a la mayor cantidad de provincias del territorio nacional, incluyendo a las siguientes:

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

Las provincias que cierran el calendario escolar de julio

El último grupo del esquema educativo nacional iniciará sus semanas de alivio hacia finales del mes, empalmando los días de freno con el arranque de agosto.

Para estos sectores, el receso quedó fijado de manera oficial entre el 20 y el 31 de julio de 2026.

Las jurisdicciones que componen este cierre de calendario son las siguientes:

Provincia de Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Chaco

Santiago del Estero

Lo que tenés que saber sobre el regreso a las aulas

Es fundamental tener en cuenta que las fechas indicadas corresponden estrictamente a los días de cese de actividades escolares para los alumnos.

Los equipos directivos y docentes suelen retomar sus actividades de planificación o jornadas institucionales de manera previa a la vuelta de los chicos.

Te recomendamos verificar con el cuaderno de comunicaciones de cada institución si existen mesas de examen o instancias administrativas que modifiquen el retorno definitivo a las aulas en tu escuela particular.