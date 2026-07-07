¿estás buscando cambiar el auto? La agresiva estrategia que lanzaron las automotrices para comprar un 0km sin interés

Llegar a un auto cero kilómetro se transformó en una misión casi imposible debido a la inflación y el costo de las cuotas mensuales.

Sin embargo, las principales automotrices del país acaban de activar una batería de planes comerciales con financiación a tasa 0% para reactivar las ventas trabadas.

Si estás analizando renovar tu vehículo, te contamos cuáles son las condiciones, los montos máximos que te prestan y los modelos elegidos para este mes de julio de 2026.

Los modelos seleccionados para financiar sin interés

Las automotrices que lideran esta iniciativa en el mercado local pertenecen a los principales grupos industriales instalados en el país. Terminales como Volkswagen, Renault, Stellantis (a través de sus marcas Fiat, Peugeot y Citroën) y Ford son las que picaron en punta al abrir estas líneas de financiamiento a tasa cero.

Entre las opciones disponibles, vas a encontrar pick-ups medianas, utilitarios de trabajo y los autos compactos más vendidos del mercado actual.

Las marcas buscan atraer tanto al comprador particular que busca su primer coche como a las empresas que necesitan renovar sus flotas comerciales.

Los montos máximos que prestan las terminales

El sistema funciona mediante créditos prendarios directos otorgados por las financieras oficiales de cada marca de autos.

Según la automotriz seleccionada, las empresas están financiando montos que van desde los $10.000.000 hasta un techo máximo de $18.000.000.

El dinero otorgado cubre una parte del valor total del vehículo, por lo que el comprador debe aportar el saldo restante en efectivo o entregando su usado.

Plazos de pago y cuotas fijas en pesos

El gran atractivo de estos planes es que el Costo Financiero Total se reduce de manera drástica al eliminar los intereses tradicionales.

Los plazos de amortización vigentes para este beneficio se dividen en tramos cortos de 12, 18 y hasta 24 meses de plazo máximo.

Al tratarse de una tasa nominal anual (TNA) del 0%, las cuotas quedan fijas en pesos, permitiendo saber con exactitud cuánto vas a pagar hasta el final del crédito.

Requisitos obligatorios para calificar al crédito prendario

Para acceder a estas líneas de financiamiento exclusivas, las automotrices exigen cumplir con un filtro básico de solvencia económica.

Es indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), una constancia de CUIL regularizada y demostrar ingresos mínimos acordes a la cuota.

El trámite se gestiona de forma directa en los concesionarios oficiales y la aprobación del perfil crediticio suele demorar entre 48 y 72 horas hábiles.