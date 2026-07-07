¿qué días conviene cargar nafta? El cronograma completo de apps y bancos para ahorrar hasta un 30% en julio

Si estás buscando alivio para el bolsillo cada vez que pasás por el surtidor, las promociones de julio de 2026 son tu mejor aliado.

Las principales petroleras mantienen vigentes reintegros que alcanzan hasta un 30% de descuento en la carga de combustible.

Para que no pagues de más, te dejamos la guía definitiva con los días exactos, las aplicaciones necesarias y los topes mensuales.

Los beneficios de YPF: días clave y billeteras virtuales

Para cargar en YPF, el requisito indispensable es utilizar su App YPF para abonar a través de código QR.

Si usás esta aplicación, vas a poder acceder a beneficios exclusivos en naftas Infinia, promociones por carga nocturna y autodespacho.

El gran secreto para maximizar el ahorro está en los convenios con entidades bancarias que rigen para este mes de julio:

Banco Macro: Ofrece un 30% de descuento los días miércoles con Visa Crédito Black, con un tope mensual de $20.000 .

Ofrece un los días miércoles con Visa Crédito Black, con un tope mensual de . Banco Patagonia: Brinda un 25% de ahorro los jueves pagando con Visa Crédito Platinum, con un tope de $15.000 por mes.

Brinda un los jueves pagando con Visa Crédito Platinum, con un tope de por mes. Banco Galicia: Otorga un 15% de rebaja mediante MODO con Mastercard Crédito Platinum y tope de $15.000 mensual.

Otorga un mediante MODO con Mastercard Crédito Platinum y tope de mensual. ICBC: Cuenta con un 15% de descuento los días martes exclusivo para cuentas sueldo, con tope de $15.000 .

Cuenta con un los días martes exclusivo para cuentas sueldo, con tope de . Banco Ciudad: Ofrece un 10% de reintegro los domingos pagando con MODO y tarjetas de crédito, con tope de $10.000 al mes.

El calendario para ahorrar en Axion en julio de 2026

Por el lado de Axion Energy, la estrategia se concentra en su plataforma propia llamada app ON y los plásticos asociados.

Si usás la app ON, vas a encontrar promociones específicas para las líneas premium Quantium los días lunes y viernes.

El calendario bancario para Axion queda distribuido de la siguiente manera para que planifiques tu parada en el surtidor:

Banco Patagonia: Mantiene su 25% de descuento los días jueves con Visa Crédito Platinum y tope mensual de $15.000 .

Mantiene su los días jueves con Visa Crédito Platinum y tope mensual de . Banco Credicoop: Brinda un 20% de ahorro los viernes con MODO y tarjeta Cabal débito para cuentas sueldo, con tope de $6.000 .

Brinda un los viernes con MODO y tarjeta Cabal débito para cuentas sueldo, con tope de . Banco Galicia: Aplica un 15% de rebaja con MODO y Mastercard Crédito Platinum con un límite mensual de $15.000 .

Aplica un con MODO y Mastercard Crédito Platinum con un límite mensual de . Banco Ciudad: Suma un 10% de descuento los dos domingos con MODO y crédito Visa o Mastercard, con tope de $10.000.

La promoción unificada del Banco Nación que sirve para todos

Si tenés tarjeta del Banco Nación, contás con una ventaja enorme porque su beneficio está vigente hasta el 31 de agosto de 2026.

Esta promoción te sirve tanto para estaciones de servicio YPF como para Axion, Shell, Gulf y Dapsa.

Consiste en un 20% de reintegro todos los días viernes abonando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard mediante MODO o BNA+.

El tope de devolución para esta alternativa comercial es de $10.000 por mes por cliente, ideal para llenar el tanque a fin de semana.