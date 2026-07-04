Volcó un camión con cerdos y decenas de personas faenaron los animales

Un impactante siniestro vial se registró en las últimas horas en la autopista de la Ruta Nacional 8, a la altura del acceso a la Ruta 188, en la ciudad de Pergamino, cuando un camión jaula que transportaba porcinos volcó por causas que aún son investigadas.

El conductor logró salir ileso, pero tras el accidente numerosos animales quedaron dispersos sobre la calzada y la banquina. Minutos después, una gran cantidad de personas llegó al lugar y comenzó a faenar algunos de los cerdos que habían resultado heridos o permanecían atrapados entre los restos del vehículo, generando escenas de gran conmoción.

Personal policial y de emergencias trabajó en la zona para controlar la situación, asistir al transportista y ordenar el tránsito mientras se realizaban las tareas para remover el camión y la carga. Las circunstancias que provocaron el vuelco continúan bajo investigación

MIRA EL VIDEO