Apareció un cuerpo en uruguay e investigan si es uno de los pescadores desaparecidos en el río de la plata

La intensa búsqueda de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata sumó este sábado un nuevo y dramático capítulo. La Prefectura Nacional de Uruguay confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida sobre la costa de Atlántida, en el departamento de Canelones, y ahora la Justicia uruguaya intenta determinar si se trata de uno de los tres hombres que aún permanecen desaparecidos desde el pasado 14 de junio.

La víctima fue encontrada en una zona costera y, por disposición de la Fiscalía Letrada de Atlántida, se realizará una autopsia que permitirá establecer su identidad y las causas del fallecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo no presentaba lesiones externas evidentes, por lo que una de las principales hipótesis de los investigadores es que haya sido arrastrado por las fuertes corrientes y los intensos vientos que afectaron al Río de la Plata durante los últimos días.

Una tragedia que mantiene en vilo a dos países

La desaparición ocurrió el 14 de junio, cuando cinco pescadores partieron desde el Camping Hudson, en Berazategui, a bordo de la embarcación “Chamingo-Ho” para realizar una jornada de pesca de pejerrey.

La última comunicación con sus familiares se produjo durante las primeras horas de esa mañana. Al no regresar, comenzó un importante operativo de búsqueda que involucró a fuerzas argentinas y uruguayas, con la participación de guardacostas, embarcaciones semirrígidas, motos de agua, bomberos voluntarios de varias ciudades bonaerenses y distintos medios aéreos y navales.

Hasta el momento fueron identificados dos de los cinco pescadores.

El 26 de junio fue hallado el cuerpo de Sebastián Romegialli, luego de que un buque mercante alertara sobre la presencia de un cadáver flotando a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, cerca del límite con Uruguay.

Días más tarde, otro operativo permitió encontrar el cuerpo de Carlos Kovach en aguas del Río de la Plata, a la altura de Puerto Indio.

Con el reciente hallazgo registrado en la costa uruguaya, las autoridades esperan confirmar mediante estudios forenses si corresponde a una tercera víctima de la tragedia.

La principal hipótesis de la investigación

Las pericias realizadas sobre la embarcación determinaron que contaba con la mayor parte de los elementos de seguridad obligatorios. Sin embargo, carecía de radiobaliza y de un sistema electrónico de posicionamiento, dispositivos que podrían haber facilitado su localización en una situación de emergencia.

Los investigadores consideran que las adversas condiciones meteorológicas registradas ese día, sumadas a los fuertes vientos y las intensas corrientes del Río de la Plata, habrían desplazado la embarcación fuera de la ruta prevista, desencadenando el fatal desenlace.

Mientras continúan los rastrillajes, familiares y autoridades permanecen a la espera del resultado de la autopsia, que será determinante para confirmar la identidad del cuerpo encontrado en Uruguay y avanzar en el esclarecimiento de una de las tragedias náuticas más conmocionantes de las últimas semanas.