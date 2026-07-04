Sábado helado y domingo con leve mejora: ¿cómo sigue el tiempo?

La provincia de Buenos Aires continuará atravesando un fin de semana con condiciones plenamente invernales. Tras la histórica irrupción de aire polar que provocó temperaturas bajo cero, heladas generalizadas e incluso nevadas en distintos sectores bonaerenses durante los últimos días, el frío seguirá siendo protagonista, aunque con una lenta recuperación térmica hacia el domingo.

Sábado 4: heladas al amanecer y tarde algo más agradable

Durante este sábado 4 de julio se espera una jornada con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, sin probabilidades significativas de lluvias en la mayor parte del territorio bonaerense.

Las temperaturas volverán a comenzar muy bajas, con mínimas que oscilarán entre -4°C y 2°C en el interior de la provincia, mientras que sobre la costa atlántica serán ligeramente superiores debido a la influencia marítima. Las intensas heladas seguirán siendo una constante durante las primeras horas de la mañana.

Por la tarde, el ingreso de viento del sector norte permitirá un leve ascenso térmico, con máximas de entre 10°C y 14°C, aunque el ambiente continuará siendo frío durante toda la jornada.

Domingo 5: aumenta la nubosidad y suben lentamente las temperaturas

Para el domingo 5 de julio el panorama comenzará a mostrar algunos cambios.

Se prevé un incremento de la nubosidad en gran parte de la provincia, acompañado por un paulatino aumento de las temperaturas mínimas. En sectores del noreste bonaerense podrían registrarse algunas lluvias aisladas o lloviznas hacia la tarde o noche, mientras que gran parte del interior continuará con tiempo estable.

Las temperaturas mínimas estarán entre 2°C y 6°C, mientras que las máximas alcanzarán 11°C a 15°C, dependiendo de cada región bonaerense. El ambiente seguirá siendo fresco, aunque considerablemente menos extremo que durante la ola polar de los últimos días.

El frío extremo comienza a perder intensidad

Los meteorólogos indican que la potente masa de aire antártico que afectó a gran parte del país comenzará lentamente a retirarse durante el fin de semana. Sin embargo, las madrugadas continuarán siendo muy frías y persistirán las heladas en numerosas localidades del centro y sur bonaerense.

Las autoridades recomiendan mantener las precauciones habituales frente a las bajas temperaturas, especialmente con niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. También recuerdan extremar los cuidados al utilizar sistemas de calefacción para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono