Subasta solidaria de la uba: rematan la gorra de colapinto, los guantes del dibu martínez y camisetas de la selección

Los fanáticos del deporte argentino tendrán una oportunidad inédita para acceder a objetos históricos utilizados por grandes ídolos nacionales.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) llevará a cabo un evento especial donde se subastarán elementos personales de figuras como Franco Colapinto, Manu Ginóbili y Emiliano “Dibu” Martínez con un fin puramente benéfico.

La Noche de la UBA: fecha, sede y objetos estelares de la subasta

El evento oficial, denominado “La Noche de la UBA”, se realizará el próximo 12 de noviembre en la icónica Facultad de Derecho.

Entre las reliquias confirmadas se encuentran los guantes del Dibu Martínez, una gorra firmada por Franco Colapinto y camisetas de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cuti Romero y Manu Ginóbili.

También se subastará una camiseta de River autografiada por los campeones del mundo y una de Boca firmada por el plantel actual, donada por Leandro Paredes. Una parte del remate será virtual para que pueda participar gente de todo el país.

Misión solidaria: equipamiento médico de última generación para el Hospital de Clínicas

Todo el dinero recaudado en la jornada será destinado de manera íntegra a la adquisición de una plataforma robótica quirúrgica de alta complejidad.

Este instrumental permitirá al Hospital de Clínicas “José de San Martín” realizar cirugías mínimamente invasivas con visualización tridimensional en alta definición.

La incorporación del robot quirúrgico busca mejorar la precisión en las operaciones, reducir riesgos y acelerar notablemente los tiempos de recuperación de los pacientes.

El impacto en la salud pública: miles de cirugías al año

El Hospital de Clínicas es un pilar fundamental en la atención médica y la docencia universitaria nacional.

Actualmente, el centro de salud atiende más de 365 mil consultas y realiza más de 8 mil intervenciones quirúrgicas anuales.

Además, funciona como centro de formación académica para más de 1.500 profesionales de la salud, por lo que la compra de esta tecnología marcará un hito institucional.

Cómo participar y colaborar con la iniciativa benéfica

La universidad busca que “La Noche de la UBA” quede instaurada como un evento anual para financiar causas de alta prioridad social.

Los interesados en colaborar tienen múltiples alternativas de participación: